Se termina abundenta? Semnal de alarma pentru intreaga economie germana

Avertismentul privind profitul este una din notiunile cele mai derutante folosite in economia germana. Pentru ca nu se face o avertizare privind castigurile pe care le-ar putea realiza o companie, ci despre faptul ca aceste profituri vor fi mai mici decat se credea sau nu vor exista defel.Ar trebui sa se numeasca prin urmare avertisment privind pierderile. Un astfel de avertisment a venit recent de la concernul chimic german BASF. Nu este vorba aici de un concern oarecare, ci de cel mai mare de acest tip din lume. Are 122.000 de angajati in toata lumea.Cand un astfel de grup isi reduce atat de drastic asteptarile de profit pentru anul in curs, prognoza fiind de o reducere cu 30% a castigurilor, atunci ar trebui sa se aprinda toate becurile rosii.De ce? Pentru ca un astfel de concern remarca primul atunci cand celorlalti actori din economie le merge rau. O astfel de companie din domeniul chimic are clienti in aproape toate bransele economice. De exemplu, in industria auto, pe care o aprovizioneaza cu vopsele si materiale plastice. In sectorul auto ar fi scazut drastic impulsurile globale de crestere, motiveaza BASF propria avertizare de profit.Un alt motiv: conflictele comerciale globale. Cine credea ca totul se rezolva cu o postare pe Twitter a lui Mr. President s-a inselat. O solutie adevarata nu se intrevede, iar pagubele sunt deja enorme. Si asta pentru ca firmele se tem de nesiguranta ca diavolul de tamaie.Si asa se poate vorbi acum de temuta recesiune. Nu doar la BASF. Vestile proaste din economia germana tot continua sa vina. Comenzile pentru industria germana scad tot mereu. Atmosfera in randul producatorilor si investitorilor este tot mai proasta.Institutul economic Ifo din Munchen, care ia regulat pulsul mediului economic german, nu a mai putut ocoli in stirile sale mult-temutul cuvant care incepe cu R: companiile producatoare germane orientate spre export, care realizeaza un sfert din valoarea economiei germane, s-ar afla in recesiune, potrivit cercetatorilor.Constructorii germani de masini, al doilea pilon de sustinere a economiei germane dupa producatorii auto, asteapta in 2019 o scadere cu 2% a productiei.Si alte firme germane vin cu vesti proaste, nu doar BASF: concernul industrial ThyssenKrupp ar urma sa anunte la randul sau un avertisment de scadere a profitului, Daimler a facut-o deja.Se inmultesc stirile despre planificate disponibilizari: BASF ar vrea sa renunte la 6.000 de angajati; concurentul Bayer a renuntat deja la 12.000 de locuri de munca; anii abundentei s-au terminat se pare si la Siemens, Thyssenkrupp si Volkswagen. Se pregateste la orizont o furtuna veritabila.La final, vestea buna, dupa toate cele proaste: piata germana a muncii este intr-o stare atat de robusta, incat va putea face fata cu brio actualului val de scaderi. In ultimele saptamani, a crescut semnificativ numarul locurilor de munca cu program redus inregistrate oficial. Ceea ce inseamna ca firmele dau afara angajati doar cand nu mai au nicio alta solutie de a-i pastra.Multe companii incearca sa-si pastreze forta de munca dobandita cu greu apeland la instrumentul muncii cu program redus. Si multi angajati calificati care trebuie disponibilizati isi vor gasi fara probleme locuri de munca la alte firme din piata.Programul redus de munca a fost de ajutor pentru economia germana dupa recesiunea majora din 2009 (ca urmare a crizei financiare globale, economia germana a scazut cu 5%) sa se repuna repede pe picioare.Iar acum nu se asteapta totusi o prabusire la fel de dramatica a economiei globale ca in urma cu 10 ani. Dupa ani multi de performante ridicate si o partiala supraincalzire a economiei germane, urmeaza acum in cel mai bun caz o faza de revenire la normalitate. Este vorba de cicluri recurente de scadere dupa perioade de crestere solida. Vestile cu adevarat proaste suna altfel.