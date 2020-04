UniCredit prognozeaza o scadere extrem de dura a economiei: Mama tuturor recesiunilor a sosit!

Economia globala

Economia SUA

Economia zonei euro

Economia UK

Economia Chinei

Ziare.

com

Intr-o cercetare publicata pe site-ul UniCredit, un capitol numit sugestiv "Mama tuturor recesiunilor a sosit" este dedicat unor analize scurte privind economia globala, economia Chinei, SUA, a Zonei Euro si a Regatului Unit (UK)."Masurile luate pentru a limita raspandirea COVID-19 au paralizat economia globala. In timp ce China a inceput de acum sa ridice restrictiile impuse, in restul lumii inca nu s-a ajuns la o aplatizare a curbei epidemice.Ne asteptam ca cea mai mare parte a masurilor luate in SUA si Europa sa fie mentinute pana in luna iunie.In acest context, incertitudinea in jurul prognozelor este uriasa. Cu toate acestea, va prezentam cele mai bune prognoze., cu o scadere uriasa in primul semestru, urmata apoi de o revenire si o crestere medie anuala de 8-9% in 2021.Stimulentele fiscale si monetare nu vor putea impiedica scaderea activitatii in urmatoarele cateva luni, dar acestea vor fi esentiale pentru sustinerea "recuperarii" odata cu diminuarea restrictiilor", se arata in raport.Analistii mai sustin ca, cel mai probabil,, insa recuperarea va fi mult mai rapida.De asemenea, UniCredit arata ca riscurile inclina totusi spre "dezavantaj", in special in ce priveste "rezistenta recuperarii", pentru ca exista riscul unui al doilea val de infectari, iar lucrurile vor reveni la "normalul acestei perioade" cu afaceri inchise din nou."Economia va scadea probabil cu 10-11% anul acesta, cu o contractie cumulata de 25% in primul semestru al anului, intrucat masurile luate de SUA vor deveni si mai stricte in saptamanile urmatoare", conform analizei.Piata muncii este deja sub mare presiune, iar rata somajului va urca probabil lamai mult de 10% de la 3,5% - unde e acum."Se prognozeaza o revenire economica puternica in al doilea semestru si cresterea anuala a PIB-ului cu aproximativ 12% in 2021, sustinuta de un stimulent fiscal si monetar masiv si o mare flexibilitate pe piata muncii", se mai arata in raport."PIB-ul s-ar putea contracta cu aproximativ 13% in 2020, cu o scadere de 25% in prima jumatate a anului, care reflecta intensificarea restrictiilor. Aici, prognozam si o revenire in al doilea semestru si ne asteptam la o crestere medie pentru 2021: de aproximativ 10%", precizeaza analistii.Referitor la economia Regatului Unit, UniCredit transmite: "PIB-ul va scadea cu 10-11% in acest an, cu o scadere de peste 20% in prima jumatate a anului 2020, urmata de o revenire in al doilea semestru si o crestere anuala de aproximativ 10% in 2021".Mai multa incertitudine decat de obicei exista in prognozele noastre, iar negocierile pentru Brexit se adauga unor riscuri care exista deja pentru recuperarea preconizata.Economia Chinei se va extinde probabil cu mai putin de 1% in 2020, cu o contractie accentuata in primul trimestru din 2020 (cu 7-8% trimestrial sau anualizat cu 30%), urmata de recuperare rapida in al doilea si al treilea trimestru."Activitatea a fost extrem de slaba in februarie si, in timp ce unele imbunatatiri s-au materializat de atunci, economia pare sa functioneze in continuare cu o capacitate de 85-90%", explica analistii.In 2021, cresterea PIB-ului este probabil sa se ridice la aproximativ 10%, mai prognozeaza UniCredit.