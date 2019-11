Care mai e rolul femeii in Romania? Din pacate, "femeia, la cratita" ramane o dominanta in societate

Rolul femeii in societatea romaneasca

62,3% dintre populatia inactiva este de sex feminin

67,1% dintre lucratorii familiali neremunerati sunt femei

99,3% dintre persoanele care stau acasa pentru a ingriji gospodaria sunt femei

35,6% dintre someri sunt femei

Care sunt solutiile

Ce ne rezerva viitorul?

Concluzii

In Romania exista inca multe femei care stau acasa si au grija de gospodarie si de copii. Salariile mai bune ar incuraja mai multe persoane inactive (inclusiv femei) sa se angajeze. Statul ar trebui sa ofere mai mult sprijin familiilor cu copii prin cresterea numarului creselor si gradinitelor cu program prelungit. Barbatii ar trebui incurajati sa se implice mai mult in cresterea celor mici.

Raportul de dependenta economica, exprimat prin numarul persoanelor neocupate (inactive sau in somaj) ce revin la 1.000 de persoane ocupate, a fost in anul 2018 de 1.248 la mie, la nivelul intregii tari. Un nivel mai ridicat al acestui indicator s-a inregistrat pentru persoanele de sex feminin (1.665 la mie, fata de 932 la mie in cazul barbatilor) si pentru cele din mediul rural (1.303 la mie comparativ cu 1.203 la mie in mediul urban), arata datele Institutului National de Statistica In 2009, raportul de dependenta economica era de 1.324 la mie, la nivelul intregii tari. Indicatorul era mai ridicat pentru persoanele de sex feminin (1.660 la mie, fata de 1.052 la mie in cazul barbatilor) si pentru mediul urban (1.344 la mie, comparativ cu 1.301 la mie in mediul rural), conform sursei citate Datele sugereaza ca, in ciuda unei cresteri a ratei ocuparii in ultimii zece ani, raportul de dependenta economica este aproape identic cu valorile inregistrate in anul 2009 in cazul femeilor (1.665 la mie fata de 1.660 la mie), iar in cazul barbatilor a scazut usor (932 la mie comparativ cu 1.052 la mie)."Trebuie spus ca acest raport de dependenta se calculeaza prin raportare la toata populatia inactiva (cei mai multi fiind copii si pensionari), astfel ca, in 2018, raportul era de aproximativ 10,5 milioane populatie inactiva (atentie, nu toti sunt apti de munca - numai 4,2 milioane au varsta cuprinsa in intervalul 15-64 ani) la 8,7 milioane populatie ocupata. Prin comparatie, in anul 2009, erau aproximativ 11,5 milioane persoane inactive si 9,2 milioane de persoane ocupate. Asadar, pastrarea acestui trend, in ciuda cresterii ratei ocuparii, se explica prin prisma", a explicat Sebastian Toc, sociolog si cercetator la Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii din cadrul Academiei Romane, pentruPentru a vedea care e rolul femeii in societatea romaneasca, ne-am uitat si la alte statistici. Astfel, in 2018:Femeile sunt intr-o masura mai mare inactive, comparativ cu barbatii, indiferent de categoria de varsta (cu exceptia tinerilor 15-24, unde oricum cei mai multi sunt inca sistemul educational). Principala cauza se leaga de faptul ca aproape toate persoanele casnice sunt femei.O alta explicatie tine de faptul ca aproximativ 9 din 10 persoane care beneficiaza de concediul si indemnizatia de crestere al copilului (CIC) sunt femei.Iar principalul motiv pentru care persoanele de sex feminin declara ca sunt inactive tine de responsabilitatile familiale, spre deosebire de barbati, al caror motiv principal are legatura cu propria educatie sau formare, conform Eurostat De asemenea, in cazul categoriei 55-64 ani, avem aproximativ 32% femei cu maximum studii gimnaziale, comparativ cu 20% barbati, nivelul de scolaritate putand fi o explicatie pentru o rata mai mare de inactivitate la aceasta categorie de varsta."Asadar,. Intr-un stat cu o pondere ridicata a populatiei sarace si in care serviciile sociale sunt subdezvoltate, munca domestica si in mod particular de crestere a copiilor este in general efectuata de catre membri familiei si, in mod particular, de femei.Situatia este si mai mult in defavoarea femeilor daca luam in considerare faptul ca doua treimi din totalul lucratorilor familiali neremunerati sunt femei. Aceasta categorie este considerata ocupata in Romania, cele mai multe persoane lucrand in agricultura de subzistenta, facand munca domestica si sunt angrenate in munci informale.As spune ca sunt doua mari explicatii. Pe de-o parte, pentru caPe de alta parte, pentru ca(exista prescriptii sociale cu privire la locurile de munca considerate potrivite pentru femei si barbati, ultimele fiind in medie mai bine platite)", a explicat Sebastian Toc.Solutiile tin, in primul rand, de cresterea nivelului salarial, care ar stimula mai multe persoane inactive (inclusiv femei) sa intre in economia formala."In acest moment, in multe situatii este mai rentabil sa stai sa faci treburi casnice (in special cand sunt mai multi copii), eventual si sa faci agricultura, sa cresti animale si faci munci sezoniere, decat sa lucrezi pe pe salariul minim, mai ales daca e necesara si naveta. Cu atat mai mult cu cat in general vorbim despre munci dificile", mentioneaza sociologul.Mai mult, in contextul in care statul nu furnizeaza alte forme de sprijin familial (crese, gradinite cu program prelungit), este foarte dificil pentru persoanele care au copii si nu se pot baza pe familia extinsa pentru ingrijire sa se angajeze."Romania este printre ultimele tari in privinta echilibrului dintre viata profesionala si cea privata, in principal pentru ca femeile fac munca de ingrijire a copiilor. Statul ar putea de asemenea, sa stimuleze barbatii sa se implice mai mult in ingrijirea copiilor, putand impune obligativitatea unei parti din concediu si pentru acestia", completeaza Sebastian Toc.Am fost curiosi sa aflam si tendintele in cazul persoanelor tinere. Datele arata ca situatia acestora este mai buna din punctul de vedere al studiilor absolvite si al veniturilor medii obtinute. In plus, au mai multe oportunitati ocupationale, in special in orase mai mari sau in tari occidentale.Insa, in contextul in care multi pleaca de acasa, "problema majora a acestei generatii tine de costul locuirii, care reprezinta un procent ridicat chiar si raportat la venitul mediu in Romania si serviciile de ingrijire pentru copii", atrage atentia sociologul.