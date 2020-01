Importam mai mult decat exportam. Deficitul comercial a crescut cu 15%, mai exact 2 miliarde de euro

Ziare.

In primele 11 luni din 2018, deficitul comercial a fost de 13,4 miliarde euro, potrivit datelor INS.Exporturile au insumat 64,18 miliarde de euro, iar importurile au insumat 79,69 miliarde de euro. Astfel, in primele 11 luni, fata de aceeasi perioada a anului anterior, exporturile au crescut cu 1,7%, iar importurile cu 4,1%.Fata de luna noiembrie 2018, exporturile din luna noiembrie 2019 au crescut cu 1%, iar importurile au scazut cu 0,1%.Valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri, in primele 11 luni, a fost de 49,3 miliarde de euro la expedieri si de 59,6 miliarde de euro la introduceri, reprezentand 76,9% din total exporturi si 74,8% din total importuri.In 2018, deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 16,8%, fata de anul anterior, pana la 15,1 miliarde de euro.