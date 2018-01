Romanii muncesc mai mult ca alti europeni, dar au printre cele mai mici salarii. Cine sunt cei mai putin harnici din UE

Ziare.

Asta desi salariul mediu din tara noastra este al doilea cel mai mic din UE, dupa venitul bulgarilor. Mai exact, in luna noiembrie a anului trecut salariul mediu net in Romania ajungea la 527 de euro. In Bulgaria salariul mediu depasea cu putin 400 euro. Comparativ, in Marea Britanie salariul mediu net depasea pragul de 2.100 de euro.Programul de lucru al barbatilor a fost mai incarcat decat cel al femeilor, in 2017, arata statistica Eurostat Astfel, barbatii au muncit in medie anul trecut 41 de ore pe saptamana, in conditiile in care femeile muncisera doar 39,3 ore.Angajatii din mine si cariere au avut cel mai lung program saptamanal: 42 de ore. La polul opus, angajatii din educatie au avut cel mai scurt program, de doar 38,1 ore pe saptamana.Cea mai lunga saptamana de lucru a fost in 2017 cea a britanicilor si a insemnat 42,3 ore lucrate. Mult au muncit in fiecare saptamana si: cipriotii (41,7 ore), austriecii (41,4 ore), grecii (41,2 ore), polonezii si portughezii (cu cate 41,1 ore fiecare), bulgarii (41 ore), slovenii (40,8 ore), dar si romanii, cehii si slovacii (cu cate 40,7 ore).La polul opus, danezii s-au bucurat de cea mai scurta saptamana de munca, de doar 38 de ore. Mai putin decat media europeana au lucrat si italienii (38,8 ore), olandezii si francezii (cu cate 39 ore), finlandezii si irlandezii (cu 39,1 ore).