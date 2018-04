Salariatii de la Statistica s-au revoltat si acuza atat Guvernul, cat si Opozitia: Realitatea este cea din cifrele INS

"Statistica oficiala se face in cadrul INS, nu la ministere sau partide"

Cea care a "ridicat piatra" prima a fost Lia Olguta Vasilescu (PSD). Miercuri, ministrul Muncii a pus sub semnul intrebarii cifrele oferite de INS, sustinand ca statisticile ar trebui sa contina si "notite" explicative . A doua zi, Guvernul a adoptat o hotarare de guvern prin care INS trece in subordinea Guvernului si in coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General.Coincidenta sau nu, momentul a generat reactii virulente din partea PNL. "", a declarat Raluca Turcan, liderul deputatilor PNL.Afirmatiile sunt inexacte, dupa cum explica site-ul Factual , si asta deoarece INS era deja in subordinea premierului, prin intermediul Cancelariei, fiind vorba doar despre o actualizare a legislatiei.Prinsi la mijloc in disputa politica, angajatii din INS au remis, luni, un comunicat de presa prin intermediul caruia si-au exprimat "indignarea" cu privire la faptul ca "".Totodata, Sindicatul INS si-a exprimat speranta ca adoptarea respectivei hotarari de guvern "nu va conduce la ceea ce presa a semnalat, respectiv la ideea ca toate comunicatele de presa vor trebui avizate de primul ministru, fapt care ar constitui o ingerinta a politicului in activitatea institutului"."Este inadmisibil ca statistica oficiala din Romania, cu o vechime de 159 de ani, sa fie tratata in acest mod, fara pic de respect fata de profesionalismul salariatilor", se mai arata in comunicatul citat.Contactat de, a facut cateva precizari esentiale."Noi am fost sub SGG si ramanem in continuare. Singura modificare este ca din subordinea directa a Cancelariei, am trecut in subordinea directa a prim-ministrului. Asta nu ar fi o problema din punct de vedere legislativ, mai ales ca e vorba despre un proiect care e pus in dezbatere publica pe site-ul INS din noiembrie anul trecut.Ideea este ca ordonanta a aparut in momentul in care INS iesea cu niste cifre si ca urmare au aparut tot felul de declaratii nepotrivite, si din partea oamenilor care sunt parte a Guvernului, si din partea Opozitiei. Au iesit cu mesaje care denigreaza munca de statistician.Noi functionam dupa regulamente si reglementari internationale, nu se dau niste comunicate de presa care se fac sub o coordonare politica sau la recomandarea unor politicieni. Pur si simplu, este vorba despre date calculate dupa niste metodologii, iar: ce reiese din comunicatele de presa. Faptul ca sunt puse sub semnul intrebarii cifrele pe care noi le comunicam nu este tocmai in regula din punct de vedere moral.In acest moment, noi avem o problema, ca salariati ai INS. Lucram dupa metodologii si norme europene, iar munca noastra ajunge sa fie comentata de tot felul de oameni care vor sa foloseasca sursele de date in scop propriu, pentru partidele lor.Saptamana trecuta a fost o reactie destul de dura in presa din partea PNL, iar doamna Olguta Vasilescu a facut niste comentarii despre cum se fabrica cifrele in INS. Se pare ca Ministerul Muncii are o statistica separata, din care reies alte date. Totusi, cifrele reiesite din calculele INS sunt cele care trebuie sa fie folosite. Ca sunt legate de inflatie, ca sunt legate de PIB sau de salarizare, ele sunt facute conform metodologiilor internationale.Vrem sa atragem atentia ca statistica oficiala se face in cadrul INS, iar statisticile facute eu stiu pe la ce ministere sau partide politice sunt ale lor, proprii, nu au legatura cu realitatea", ne-a declarat Dan Iliescu.Intrebat daca in ultimele zile, dupa adoptarea HG, angajatii INS au simtit vreo presiune politica directa, presedintele sindicatului a negat."Nu am avut niciun semnal de alarma pana in acest moment, au fost doar acele declaratii de presa care ne-au denigrat si ne-au afectat imaginea, pentru ca, daca tu iti faci treaba conform tuturor normelor si deontologiei profesionale, iar la sfarsitul lunii, in momentul in care tragi linie, vezi ca tot felul de oameni isi dau cu parerea in presa despre aceste cifre nu este tocmai ok,. Noi nu avem posibilitatea si nu cred ca este cazul sa ne apucam sa ii invatam pe cei care dau declaratii...La nivelul INS, pana la acest moment, nu am simtit niciun fel de presiune politica sau de alta natura, dar", a dat asigurari presedintele sindicatului INS.Conform legii, INS este principalul partener al Bruxelles-ului pentru publicarea in format european a datelor privind realitatile socio-economice ale Romaniei, de aceea, este vital ca institutul sa isi pastreze independenta profesionala si integritatea.Este graitor exemplul Greciei, tara acuzata ca timp de mai multi ani a trimis la Eurostat raportari statistice false, ascunzand realitatea si derapajele din economie. Ulterior, Grecia s-a confruntat cu cea mai grava criza economica, din care a iesit cu foarte mare greutate.