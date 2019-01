71% dintre romani cred ca Ordonanta Teodorovici va avea efecte negative - sondaj IMAS

Ziare.

Un sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM arata ca 71% dintre romani apreciaza ca efectele acestor masuri vor fi mai degraba negative.20% sunt de parere ca vor avea efecte pozitive, in timp ce 9% dintre romani nu au stiut sau au preferat sa nu raspunda la aceasta intrebare.Dintre cei care au raspuns ca modificarile vor avea efecte pozitive, 28,5% cred ca "firmele straine au prea multe avantaje la noi in tara", iar 26,8% spun ca "vor fi colectati mai multi bani la buget".In acelasi timp, 18% dintre respondentii acestei categorii au sustinut ca "vor scadea dobanzile", iar 11,6% sunt de parere ca "firmele din domeniul bancar, energie si comunicatii castigau prea mult".Dintre cei care au raspuns negativ la aceasta intrebare, 40% cred ca vor creste preturile, 21% ca va creste riscul unei crize financiare, iar 12% ca dobanzile vor fi majorate. 10% au mai spus ca investitiile sunt in acest mod descurajate, iar 6,9% ca se supraimpoziteaza dezvoltarea Romaniei.Sondajul IMAS a fost realizat la comanda Europa FM in perioada 11 - 30 ianuarie 2019, interviurile fiind realizate prin telefon.Respondentii - 1.011 la numar - au fost alesi aleatoriu si au varsta de 18 ani si peste.Eroarea de esantionare este de +/-3,1%.