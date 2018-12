Asiguratorul german Gothaer se retrage din Romania

Ziare.

com

"Nu a fost o decizie usoara", spun oficialii grupului citati de Digi24.Grupul german Gothaer anunta o "reasezare ordonata a activitatilor din Romania", intr-o strategie ce urmeaza sa fie detaliata in primul trimestru al anului viitor.Asiguratorul, care in vara nega existenta unor negocieri de vanzare a subsidiarei din Romania, spunand ca o va sprijini in continuare pentru o crestere sanatoasa, arata acum ca vrea sa se concentreze pe piata din Germania, iar in Romania va continua sa administreze doar politele vechi, cat vor fi in vigoare, si eventualele daune ce vor aparea la acestea.Citeste mai multe desprepe site-ul Curs de Guvernare.