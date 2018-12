Banca Centrala Europeana estimeaza o incetinire a economiei globale in 2019

Ziare.

com

Investitorii iau in calcul o incetinire a cresterii pentru economia globala, in principal din cauza costurilor mai mari de imprumut pentru debitorii in dolari si tensiunilor comerciale dintre Statele Unite si China, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.BCE si-a argumentat noile asteptari pe baza acestor prognoze, in cel mai recent buletin economic, publicat joi, insa apreciaza ca inca exista "presiuni inflationiste" la nivel global si in zona euro."In perspectiva, se asteapta ca activitatea economica globala sa incetineasca in 2019 si sa ramana stabila dupa aceea. Se preconizeaza ca presiunile inflationiste globale sa creasca incet, pe masura ce rezervele se vor diminua", se arata in buletinul economic al BCE.Buletinul prezinta argumentele pentru decizia BCE din cadrul sedintei din decembrie, cand a hotarat sa puna capat oficial programului de cumparare de obligatiuni de 2,6 trilioane de euro si sa continue sa reinvesteasca banii pe care ii primeste la scadenta pentru mult timp dupa prima majorare a ratei dobanzii cheie."Inflatia de baza se asteapta sa creasca treptat pe termen mediu, sustinuta de masurile de politica monetara ale BCE, de expansiunea economica continua si de cresterea salariilor", se mai precizeaza in buletinul BCE.