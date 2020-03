Bucuresti - Ilfov, in Top 10 Regiuni ale Viitorului din Europa. Asociatia Magurele Science Park: "O veste buna pentru crearea de punti intre mediul de cercetare si cel economic"

Ziare.

Astfel, Regiunea Bucuresti - Ilfov se afla pe podium (locul 3) in clasamentul celor mai dinamice 10 regiuni ale viitorului din Europa de Est din perspectiva potentialului pentru investitii straine directe si pe primul loc ca mediu prietenos pentru dezvoltarea afacerilor, releva un studiu al, publicatie a cotidianului de afaceri"Prezenta Bucuresti-Ilfov in clasamentele regiunilor cu cel mai mare potential de crestere pentru investitii straine directe reprezinta o veste buna pentru modelul cvadruplu helix al inovarii: mediul privat, mediul academic, autoritati publice si ONG-uri. Validarea acestui potential economic este importanta pentru noi intrucat stim, din practicile de succes internationale, ca existenta unui parc stiintific intr-o anumita regiune atrage dupa sine noi investitori straini", au declarat reprezentantii Asociatiei Magurele Science Park.Asociatia Magurele Science Park coaguleaza in jurul membrilor sai cea mai mare parte a institutiilor de cercetare si de educatie academica din regiunea Bucuresti - Ilfov cu scopul crearii unui context propice pentru crearea unui parc stiintific la Magurele.1. Regiunea Praga - Republica Ceha2. Regiunea Bratislava Region - Slovacia3. Bucuresti-Ilfov - Romania4. Districtul Central Federal - Rusia5. Voievodatul Mazovia - Polonia6. Regiunea orasului Sofia - Bulgaria7. Ungaria Centrala - Ungaria8. Silezia de Jos - Polonia9. Moravia de Sud - Republica Ceha10. Lesser - PoloniaRegiunea Bucuresti-Ilfov are, astfel, un potential urias de dezvoltare, fiind pe locul trei in clasamentul regiunilor din Europa Centrala si de Est. Este de remarcat faptul ca in fiecare dintre cele doua regiuni care se afla inaintea Bucuresti Ilfov, adica Praga si Bratislava, se gaseste cate un parc stiintific: Science and Technology Park VZLU Praga, specializat in industria aerospatiala, si Comenius University Science Park din Bratislava, dezvoltat in jurul celei mai mari universitati din Slovacia.La nivel macroeconomic, este cunoscut potentialul economic al Regiunii Bucuresti Ilfov. Astfel, dupa 13 ani de la aderarea la UE, regiunea a ajuns la 144% din media UE a PIB pe cap de locuitor, potrivit "Raportului de tara - 2020" al Comisiei Europeane, dat publicitatii recent la Bucuresti.Mai mult, potrivit studiului fDi Intelligence, Bucuresti - Ilfov se situeaza, alaturi de regiuni ca Uusimaa din Finlanda si cantonul Zurich din Elvetia in top 10 regiuni europene ale viitorului, in functie de potentialul economic. Conform Asociatiei Magurele Science Park, acest clasament este imbucurator mai ales ca, in general, calitatea investitiilor straine directe intr-o regiune contribuie in mod semnificativ asupra cresterii de productivitate dintr-un parc stiintific, lucru demonstrat deja in multe regiuni mai dezvoltate din punctul de vedere al inovarii.In opinia Asociatiei Magurele Science Park, prezenta Bucuresti-Ilfov este onoranta, alaturi de regiuni precum este Cantonul Zurich, cu binecunoscuta ETH Zurich, cea mai mare universitate din Elvetia, cu peste 25.000 de studenti, centru educational al inovatiei, sau Uusimaa, una dintre cele mai competitive regiuni ale lumii, cu orase ca Helsinki, Espoo si Vantaa. Espoo este un oras cheie, fiind locul unde a fost construit Otaniemi Science and Technology Park, cel mai mare parc stiintific din tarile nordice.Regiune - Tara1. Uusimaa Finlanda2. Olanda de Nord - Olanda3. Hamburg - Germania4. Cantonul Zurich - Elvetia5. Regiunea Berlin - Germania6. Stockholm - Suedia7. Bucuresti-Ilfov - Romania8. Copenhaga - Danemarca9. Brabant - Olanda10. Olanda de Sud - OlandaIn regiunea Bucuresti si Ilfov, sunt cele mai multe IMM-uri inovatoare de produse noi pe piata dintre toate cele prezente la nivel national. Astfel, ponderea firmelor inovatoare din economia romaneasca a crescut in perioada 2016-2018, fata de perioada 2014- 2016, cu 4,4 puncte procentuale, ponderea crescand atat in zona serviciilor, cat si in industrie, potrivit datelor Institutului National de Statistica, consultate de Asociatia Magurele Science Park. Prin activitatile propuse, asociatia Magurele Science Park urmareste cresterea numarului de firme inovatoare din regiune, in special in randul IMM.In ceea ce priveste viitorul, Regiunea Bucuresti-Ilfov are cel mai mare potential pentru investitii straine, in functie de cat de prietenoasa este cu mediul de afaceri.1. Bucuresti-Ilfov Romania2. Olanda de Nord - Olanda3. Cantonul Zurich - Elvetia4. Ungaria Centrala - Ungaria5. Stockholm - Suedia6. Copenhaga - Danemarca7. Olanda de Sud - Olanda de Sud8. Brabant - Olanda9. Silezia Inferioara - Polonia10. Nord-Estul Angliei - Marea BritanieConcluzia principala a studiului fDi Intelligence, in opinia expertilor Magurele Science Park, este ca nivelul regiunii de dezvoltare Bucuresti-Ilfov este unul dintre cele mai ridicate din Europa, iar acest lucru este favorabil dezvoltarii ecosistemului mixt de business si de cercetare, iar primul pas este crearea de punti intre mediul academic si cel economic, in asa fel incat stiinta sa fie transferata catre nevoile firmelor. In colaborare cu mediul privat si societatea civila, asociatia are scop dezvoltarea regiunii ca o "platforma" pentru inovare, investitii si noi talente.Asociatia Magurele Science Park , cu membri fondatori Consiliul Judetean Ilfov, Primaria Magurele si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei, are ca scop stimularea economiei regionale si cresterea competitivitatii economice prin intermediul transferului tehnologic si inovarii.Din 2019, Universitatea Politehnica din Bucuresti si Universitatea din Bucuresti au devenit membri asociati au devenit membri asociati ai MSP.