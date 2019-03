Bulgaria vs Romania: Reforma si rezultatele Fiscului de la Sofia si contrareforma si consecintele ei de la Bucuresti

Bulgaria, venituri fiscale peste program. Romania - la minim istoric

Ziare.

com

Ca procent din PIB, Bulgaria colecteaza la buget venituri fiscale mai mari, in vreme ce GAP-ul de TVA, respectiv diferenta dintre veniturile pe care le-ar putea obtine un stat si incasarile efective, este semnificativ mai redus si chiar in scadere accentuata, statul vecin aflandu-se pe primul loc la nivel european in ceea ce priveste corectarea acestui indicator.Astfel, cea mai recenta analiza a Comisiei Europene arata ca in 2016 GAP-ul de TVA al Bulgariei era de doar 14%, in scadere cu opt puncte procentuale fata de nivelul din 2015 si cu zece puncte mai mic decat cel din 2014.Romania, pe de alta parte, inregistra un GAP de TVA de 36% in 2016, cel mai ridicat din UE si in crestere fata de 2015 (34%) .Din estimarile Comisiei, bugetul de stat al Romaniei este vaduvit anual de circa sase miliarde de euro din cauza GAP-ului de TVA, ale carui cauze sunt atat evaziunea fiscala, cat si ineficienta administratiei fiscale.Daca Romania si-ar imbunatati colectarea si ar ajunge macar la nivelul Bulgariei, statul ar avea bani pentru o autostrada in fiecare an, reiese din calculele presedintelui Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru."Daca am avea o rata de colectare precum Bulgaria, am avea venituri bugetare in plus de 3,8 miliarde euro. E ceva colosal ca dimensiune a impactului. Daca am putea colecta TVA ca in Bulgaria, am putea construi o autostrada precum Comarnic-Brasov in fiecare an", a explicat Dumitru la o conferinta de la sfarsitul anului trecut.Cifrele aferente executiilor bugetare pe 2018 indica, de asemenea, o eficienta mai ridicata a administratiei fiscale bulgare.In primele 11 luni din 2018, autoritatile fiscale din Bulgaria au adus la buget peste 11 miliarde de euro, depasindu-si tinta programata cu 3,6%, potrivit celor mai recente date publicate de Ministerul Fiantelor din Bulgaria.Romania, spre deosebire, a colectat anul trecut venituri fiscale de circa 30,6 miliarde de euro, in conditiile in care incasarile din TVA au fost cu 1,7 miliarde de lei mai mici decat cele din legea bugetului. Guvernul nu si-a atins tinta nici la capitolul accize, unde nerealizarea a fost similara, de 1,7 miliarde de lei.Veniturile fiscale sunt cea mai importanta sursa de finantare a bugetului public, acestea fiind urmate de veniturile din contributiile de asigurari. Metodologia europeana intelege prin venituri din taxe (tax to GDP) atat veniturile din taxe, cat si contributiile de asigurari sociale colectate de stat.In 2017, veniturile din taxe, impozite si contributii colectate de statul vecin s-au ridicat la 29,5% din PIB, cu 3,7 puncte procentuale mai mult decat nivelul consemnat de Romania, potrivit celor mai recente date ale Eurostat.In 2018, aceste venituri au continuat sa scada in cazul Romaniei, la putin peste 25% din PIB, minim istoric.Asta in conditiile in care, in ce priveste nivelul taxelor, Bulgaria are un impozit pe venit de 10%, un impozit pe profit de 10%, cu 6pp mai redus decat cel din Romania si un TVA de 20%, cu un punct procentual peste nivelul din Romania (unde exista si exceptii: 9% la produse de panificatie, 5% in HoReCa etc).