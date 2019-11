Cand e vorba de platit taxele, Moldova produce o surpriza frumoasa, iar Capitala trage scorul in jos

Ziare.

In conditiile in care veniturile bugetare au fost in primele noua luni din 2019 cu 21 de miliarde mai mici decat cele programate, iar deficitul va depasi cu certitudine tinta de 3% din PIB, ANAF continua sa se lupte cu "gradul de conformare", lupta impotriva evaziunii fiscale fiind un obiectiv mentionat fugitiv in rapoartele institutiei.Gradul de conformare voluntara la plata a scazut in primul semestru al acestui an la 86%.Desi majoritatea directiilor regionale au reusit sa faca progrese in acest sens, pasii inapoi de la Bucuresti, respectiv de la Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC), au tras in jos scorul general.In Capitala, gradul de conformare la plata obligatiilor fiscale a scazut la 83,3%, de la 84,1% in primul semestru din 2019, iar in cazul marilor contribuabili la 90,6% (de la 91,2%).Cele mai bune progrese la acest indicator s-au inregistrat la directia regionala de la Iasi (care reuneste judetele din nord-estul Romaniei, respectiv Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau si Vaslui), unde gradul de conformare a inregistrat un salt de 1,3 puncte procentuale in ultimul an.Astfel, contribuabilii din regiunea de nord-est s-au dovedit mai buni platnici decat cei din regiuni cu un nivel de trai mai ridicat.Citeste mai multe despre Surpriza la "gradul de conformare fiscala": Moldova are rezultate mai bune decat regiunile bogate pe Curs de Guvernare