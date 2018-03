Cele 4 frane in calea dezvoltarii afacerilor din Romania - studiu PwC

infrastructura insuficient dezvoltata povara fiscala tot mai mare imbatranirea fortei de munca dificultatea de a gasi angajati calificati.

Ce sta in calea dezvoltarii afacerilor

Ziare.

com

Chiar si cei mai optimisti dintre managerii autohtoni isi dau seama, insa, ca dezvoltarea companiilor le-ar putea fi franata de:Nu mai putin de 45% dintre directori ar fi dispusi se isi mute unitatile de productie in zone in care ar gasi personal cu abilitati cheie, potrivit unui raport al PwC Romania.76% dintre directorii generali din ECE (inclusiv din Romania) considera ca in urmatoarele 12 luni cresterea economica se va accelera, la nivel mondial. Acest ritm de crestere ar urma sa se reflecte, partial, si in evolutia economiilor nationale din ECE.Spre exemplu, nu mai putin de 38% dintre directorii din Romania s-au declarat foarte increzatori ca veniturile companiilor lor vor creste, in 2018. In acelasi timp, 50% dintre manageri se declara "oarecum increzatori" in cresterea veniturilor in acest an.In privinta dezvoltarii companiilor lor pe termen mediu, directorii romani sunt mai optimisti decat ceilalti, din ECE.Mai exact, pe termen mediu, 44% dintre executivii romani sunt foarte increzatori in perspectivele de dezvoltare ale companiilor lor, in vreme ce 43% se declara "oarecum increzatori". Prin comparatie, doar 32% dintre directorii din restul ECE se declara foarte increzatori in perspectivele de crestere ale organizatiilor pe care le conduc in urmatorii 3 ani.In raportul PwC se arata ca "optimismul privind perspectivele de crestere este temperat de amenintarile pe care directorii generali le percep la adresa evolutiei economiei romanesti".Din totalul managerilor romani chestionati, 63% considera ca principala amenintare pentru dezvoltarea afacerilor lor esteProbleme serioase ar putea pune si, sustin 54% dintre manageri, dar si, sunt de parere 51% dintre intreprinzatori.In topul celor mai mari ingrijorari ale directorilor se numara si dificultatea de a gasi "personal cu abilitati cheie" (47%).In intreaga Europa Centrala din de Est, deci si in Romania, 86% dintre respondentii editiei curente a studiului PwC se declara oarecum preocupati sau chiar extrem de preocupati de disponibilitatea personalului cu abilitati cheie.Privind mai atent la competentele care ii intereseaza, 62% dintre directorii generali din Europa Centrala si de Est considera ca este oarecum dificil sau foarte dificil sa recruteze angajati talentati cu aptitudini in domeniul digital, comparativ cu doar 50% la nivel global."Citind cu atentie raspunsurile liderilor de afaceri din editia de anul acesta a PwC CEO Survey, credem ca liantul dintre tinerele talente, tehnologiile digitale si succesul organizatiilor este increderea. La prima vedere, lucrurile par simple, numai ca in epoca transparentei (in care Internetul face disponibila informatia accesibila oricand si oricui) increderea este o moneda scumpa.Pentru a construi atat de necesara 'incredere in Romania' avem nevoie sa dam tinerei generatii perspectiva unui viitor mai bun. O tara cu o infrastructura mai performanta, cu servicii publice mai eficiente, tot mai ancorata in structurile europene si euroatlantice ar conta foarte mult in reversarea tendintei ca tot mai multi tineri inalt calificati sa aleaga sa plece din tara, urmandu-si ambitiile profesionale si planurile personale in alte tari.Atragerea inapoi in tara a celor peste 3 milioane de romani care traiesc si muncesc in strainatate este una dintre cheile dezvoltarii Romaniei si ar trebui sa fie proiectul national pentru urmatorul deceniu", a declarat Ionut Simion, Country Managing Partner la PwC Romania.Lipsa personalului cu abilitati cheie a determinat companiile sa faca un pas inainte in domeniul educatiei, se arata in comunicatul remis de PwC redactiei. Mai exact, circa 3 din 4 lideri de companii afirma ca organizatiile lor colaboreaza cu institutiile de invatamant.Iar pentru a se asigura ca atrag cele mai bune resurse de pe piata in materie de personal, circa 9 din 10 companii recurg la diverse strategii si tactici cum ar fi modernizarea mediului de lucru sau implementarea programelor de dezvoltare continua.Tot in ideea securizarii persoanelor cu abilitati cheie, 45% dintre companiile din Romania ar fi dispuse sa-si mute unitatile operationale mai aproape de zonele in care sunt disponibile persoane cu abilitati cheie, si asta in ciuda infrastructurii deficitare pe care o semnaleaza cei mai multi lideri de afaceri.Trei sferturi dintre directorii generali din Romania si Europa Centrala si de Est declara ca organizatiile lor contribuie la educarea fortei de munca prin intermediul stagiilor de practica si ucenicie.In acelasi context, circa doua treimi dintre executivi spun ca organizatiile sunt responsabile pentru reconversia profesionala a angajatilor al caror loc de munca va disparea odata cu introducerea tehnologiei, mai informeaza PwC.