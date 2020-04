Criza Covid-19 accelereaza digitalizarea industriei, elimina birocratia si va genera produse noi - analiza

Criza a accelerat adoptarea unor solutii care trenau de multa vreme

Crearea de produse noi

Ziare.

com

Compania romaneasca, specializata in managementul riscurilor si distribuirea politelor de asigurari, apreciaza ca in contextul actual, atat companiile dar si guvernele multor state au fost nevoite sa reconsidere masuri care limiteaza birocratia si simplifica procedurile, elimina timpii morti in relatia client - companie de asigurari, transforma clientul final din simplu beneficiar intr-un partener activ al companiei.. Pentru companii, digitalizarea permite incheierea mai multor tipuri de polite la distanta, interactiune digitalizata cu clientul, dezvoltarea unor aplicatii extrem de precise si de utile in relatia cu acesta, precum aplicatii pentru inspectii de risc, solutionare daune sau vanzari de asigurari., un nivel mai ridicat de incredere si transformarea acestuia din beneficiar in partener. Pentru angajatii unei companii de asigurari,", a declarat Razvan Rusu, fondatorul Leader Team Broker.Leader Team Broker este prima companie romaneasca ce a introdus inteligentia artificiala in activitatea curenta, cu scopul de a degreva echipa de taskuri repetitive si de a creste eficienta in relatia cu clientul."Investitia de la acel moment si-a atins pe deplin scopul. Am eliminat erorile umane in gestionarea volumelor mari de informatii si cifre, clientii au beneficiat de raspunsuri extrem de rapide pentru documentele si evidentele pe care le solicita, am putut aloca mai mult timp sa gandim impreuna cu echipa produse noi.Daca nu faceam aceste investitii, astazi, am fi avut dificultati in gestionarea clientilor, a incasarilor si a relatiei cu asiguratorii", adauga Razvan Rusu.Ca efect al digitalizarii, echipa de consultanti Leader Team Broker a dezvoltat, in ultimul an, un serviciu menit sa imbunatateasca rata de retentie a angajatilor in industrii cheie.Programul de audit al beneficiilor pentru angajati poate ajuta compania sa creasca cu pana la 25% nivelul de retentie al angajatilor si sa salveze pana la 40% din bugetul investit in pachetul salarial. Auditul face parte din conceptul iDoctor lansat la finalul anului trecut.Actualul context indreapta atentia spre produse de asigurari din domeniul sanatatii, o tendinta asteptata fiind cresterea interesului pietei catre produse si polite dedicate dar si largirea pietei potentiale.Daca inainte de legiferare, multe persoane erau in imposibilitate fizica de a beneficia de servicii medicale la distanta, odata cu deschiderea acestei optiuni, orice persoana, indiferent unde locuieste, are acces la o consultatie medicala, prin intermediul unei conexiuni telefonice. Este un pas important la care a contribuit tehnologia actuala si, indirect, criza actuala", explica Alexandra Elena Durbaca, director executiv al companiei.In acelasi timp, situatia prezenta forteaza companiile sa ia in calcul crearea de noi produse sau "modernizarea" unora dintre produsele de asigurare existente."Marii asiguratori discuta, de exemplu in aceasta perioada despre posibilitatea de a crea. Exista un precedent, produsul de 'business-interuption' creat special de Lloyds in 2014, pe fondul epidemiei de EBOLA.In general, o astfel de polita se activeaza in urma unui incident fizic (incendiu, cutremur, etc.) in baza caruia o companie este nevoita sa intrerupa activitatea. In situatia prezenta, intreruperea activitatii a fost dictata de o decizie guvernamentala, independenta de vreun incident fizic.Totodata, referitor la imbunatatirea produselor, asiguratorii de sanatate, atat la nivel international cat si national, au schimbat conditiile de asigurare, oferind acoperire si pentru tratare in caz de imbolnavire cu Coronavirus.Mai mult, au introdus in aceasta perioada pentru toti clientii, gratuit, in pachetele de sanatate serviciul de telemedicina", adauga directorul executiv al brokerului de asigurari.