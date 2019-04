David Malpass, un sustinator al lui Trump, a fost numit oficial presedinte al Bancii Mondiale

Ziare.

Malpass, de 63 de ani, un fidel sustinator al presedintelui Donald Trump care a fost pana acum subsecretar de stat la Departamentul Trezoreriei responsabil de afacerile internationale, a fost "selectionat in unanimitate" de Consiliul de Administratie al Bancii Mondiale.O regula tacita prevede ca conducerea Bancii Mondiale sa revina unui american, iar cea a Fondului Monetar International unui european.David Malpass era singurul candidat si aprobarea nominalizarii sale nu era pusa sub semnul intrebarii, noteaza AFP.El il va inlocui in functie pe Jim Yong Kim. Acesta a provocat surprindere in ianuarie anuntandu-si demisia, in contextul in care al doilea sau mandat l-ar fi mentinut in fruntea BM pana in 2022.Malpass nu a ezitat sa critice public, in 2017, institutiile internationale, considerandu-le cheltuitoare, "nu foarte eficiente" si "adesea corupte in practicile lor de imprumut", suscitand temeri ca nu este persoana potrivita sa conduca una dintre aceste institutii.Mai recent, intrebat despre prioritatile sale daca va ajunge sa conduca Banca Mondiala, Malpass a spus ca vrea sa recentreze institutia asupra "esentei misiunii sale", scotand din saracie tarile cele mai sarace si reducand accesul la imprumuturi al statelor mai dezvoltate, precum China.Banca Mondiala, infiintata in acelasi timp ca FMI in 1944 in cadrul conferintei de la Bretton Woods, are drept misiune reducerea saraciei in lume si finantarea proiectelor de dezvoltare.