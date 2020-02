De'Longhi achizitioneaza o noua fabrica in Romania si angajeaza 500 de persoane

Ziare.

Platforma industriala are 25.000 mp, iar o parte dintre echipamentele existente vor fi folosite in viitoarea activitate de productie."Tranzactia este menita sa sprijine cresterea organica urmarita de grup pentru principalele piete, in concordanta cu strategia de reducere a timpului de productie si livrare a produselor companiei, mentinand acelasi nivel ridicat de calitate si control al productiei", se arata in comunicat.In aceasta noua locatie, compania va angaja peste 500 de persoane si, avand la baza experienta de la Cluj, va consolida prezenta grupului in regiune.Cu o cifra de afaceri de peste 2 miliarde de euro, Grupul De'Longhi este activ in proiectarea, fabricarea si distributia aparatelor de preparare a cafelei, a aparatelor de gatit, a aparatelor de aer conditionat si radiatoarelor, precum si a aparatelor de ingrijire a domiciliului.