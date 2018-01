Economist-sef la BCR: Economia creste puternic si se incalzeste. Investitorii sa fie atenti la dezechilibre!

Ziare.

com

Acesta a transmis, marti, citat de Profit.ro , ca este puternica si alerta cresterea economica a tarii noastre, dar ca in acelasi timp acesta este si contextul in care au aparut primele dezechilibre, fata de stadiul macroeconomic obisnuit de stabilitate din ultimii ani.In cadrul unui eveniment organizat de Bursa de Valori Bucuresti, Braun Erdei a precizat ca aceasta crestere economica a fost sustinuta de servicii, ca un alt motor a fost productia industriala, dar si ca agricultura a avut un aport important.Pe de alta parte, nu a mers bine sectorul constructiilor ca rezultat al investitiilor in scadere in infrastructura de care trebuie sa se ocupe statul.Economistul a adaugat ca tara noastra se afla intr-o faza avansata a ciclului economic, dar ca investitorii trebuie sa fie atenti la dezechilibre precum inflatia sau adancirea deficitelor de cont curent si bugetar.