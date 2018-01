Electrica a fost amendata de Consiliul Concurentei, pentru ca ar fi incalcat legea in cadrul unor licitatii

Ziare.

La randul sau, si producatorul si furnizorul de energie si corpuri de iluminat Electromagnetica a fost amendat de Consiliul Concurentei cu 10,02 milioane lei, in urma unei investigatii pe piata producerii si comercializarii contoarelor de energie electrica si a echipamentelor conexe, insa anunta ca va contesta sanctiunea in justitie."La data de 4 ianuarie 2018, societatii energetice Electrica i-a fost comunicata deliberarea plenului Consiliului Concurentei in investigatia declansata in baza Ordinului nr. 577/23.09.2015 al presedintelui Consiliului Concurentei, extinsa in ceea ce priveste Electrica in data de 28 august 2017, prin care a fost constatata incalcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 si ale art. 101 alin. (1) din TFUE de catre mai multe societati care au comercializat contoare si echipamente conexe de masurare a energiei electrice din Romania in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de furnizare in perioada 27 noiembrie 2008 - 30 septembrie 2015 si de catre Electrica, in calitate de facilitator, in perioada 24 noiembrie 2010 - 30 septembrie 2015", arata un comunicat al Electrica transmis, vineri seara, Bursei de Valori Bucuresti (BVB).La stabilirea cuantumului amenzii s-a tinut cont de faptul ca Electrica a colaborat cu Consiliul Concurentei pe parcursul procedurii de investigatie, in afara domeniului de aplicare a politicii de clementa si dincolo de obligatia legala de a coopera si ca pentru prima data se retine calitatea de facilitator in sarcina unei intreprinderi care organizeaza proceduri de achizitie publica, spun oficialii companiei."Electrica aduce la cunostinta investitorilor si a tuturor celorlalte persoane interesate ca in savarsirea faptelor retinute de catre Consiliul Concurentei nu au fost implicate persoane care aveau putere de reprezentare a societatii si nici nu au actionat in temeiul unui mandat acordat de societate, sens in care compania a derulat anchete interne, iar in urma acestor demersuri interne, va proceda la adoptarea masurilor legale care se impun", mai arata comunicatul Electrica.Oficialii Electrica spun ca societatea a aplicat si continua sa aplice o politica de toleranta zero fata de orice incalcari ale legilor in vigoare, inclusiv ale legislatiei concurentei."In contextul in care Electrica a colaborat deplin, dincolo de obligatia legala de a coopera, cu Consiliul Concurentei pe parcursul acestei investigatii in scopul identificarii comportamentelor de natura a afecta societatea, si avand in vedere faptul ca Electrica nu este producator de contoare electrice, consideram ca nu se poate retine faptul ca societatea a participat la vreo intelegere de impartire a pietei comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe de masurare a energiei electrice din Romania, si in acest sens intelegem sa contestam in instanta decizia Consiliului Concurentei", adauga reprezentantii Electrica.Cu peste 9.600 de angajati, Grupul Electrica este unul dintre cei mai mari angajatori din Romania. Grupul Electrica ofera servicii la peste 3,6 milioane de clienti dinTransilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord. Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listata pe bursele de valori din Bucuresti si Londra.Citeste si Consiliul Concurentei investigheaza licitatii trucate la Transelectrica