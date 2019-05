Europa de Sud-Est, profituri minime de pe urma pietei unice

Elvetia si Germania au profitat cel mai mult

Romania si Bulgaria, la coada clasamentului

Concluzii pripite?

Toate tarile Uniunii ar fi avut de castigat dupa introducerea in 1993 a pietei unice, care a dus la standardizarea normelor si legilor, eliminarea taxelor vamale si circulatia libera a capitalului, persoanelor, marfurilor si serviciilor.Potrivit studiului, principalii castigatori de pe urma pietei comune ar fi Elvetia, care nici macar nu este membra UE, si Germania, principala economie europeana si printre cei mai importanti exportatori mondiali. Avantaje economice majore prin granitele deschise au inregistrat si Luxemburg (plus 2.800 de euro anual in medie la veniturile cetatenilor) si Irlanda (plus 1.900 de euro), urmate de Austria, Belgia si Olanda, potrivit economistilor Fundatiei Bertelsmann."Pentru tari ca Olanda si Austria, de exemplu, piata unica este de aur am putea spune, deoarece sunt foarte competitive economic si dependente de exporturi, pentru ca pietele lor interne sunt atat de mici", a precizat Dominic Ponattu de la Fundatia Bertelsmann.La modul general, piata unica ar spori anual in medie veniturile cetatenilor europeni cu cate 840 de euro. La Zurich, cetatenii au inregistrat cresteri de 3.600 de euro ale veniturilor datorita pietei unice europene - cel mai ridicat nivel din toata Europa.Si la Londra cresterile ar fi de peste 2.000 de euro pe persoana pe an. In Germania, Vestul a castigat mult mai bine decat Estul: la Hamburg si in Bavaria Superioara, veniturile oamenilor au crescut anual cu 1.500 de euro. Cresterea medie in Germania ar fi de 1.046 de euro pe an.Dar si mai mare decat diferenta dintre estul si vestul Germaniei este cea dintre Europa de Sud-Est si cea de Vest. Pe ultimul loc la avantaje se situeaza Bulgaria, Romania (plus de doar 242 de euro) si Grecia, unde veniturile oamenilor ar fi crescut doar cu sume cuprinse intre 120 si 500 de euro pe an.Nici Spania sau Portugalia nu stau mult mai bine, in comparatie cu centrul si vestul UE, cu 590, respectiv 500 de euro sporuri de venituri pe an in urma pietei unice.Autorii studiului explica relativ simplist aceste evolutii: pe de o parte, distanta mai mare de centrul Europei si de principalele piete ar reduce fluxurile comerciale; pe de alta parte, piata unica ar fi avantajoasa mai ales pentru economiile puternic orientate spre export si deosebit de competitive.La nivel regional, studiul arata ca situatia cea mai buna se inregistreaza in zonele urbane puternic industrializate.Potrivit lui Harald Fadinger, specialist in comert la Universitatea Mannheim, citat de Frankurter Allgemeine Zeitung, nu trebuie insa se se traga prea pripit concluzia ca doar centrul Europei ar fi avut de profitat.El atrage atentia ca in metoda de calculare a avantajelor utilizata in acest studiu au fost folosite doar datele privind comercializarea produselor finale. Astfel, schimburile comerciale cu produse intermediare, de exemplu piese auto, nu au fost luate in considerare, ceea ce a redus importanta pietei unice pentru estul Europei. Dar, spune el, in aceasta regiune ar exista multe firme producatoare de piese de schimb, dupa ce multe firme germane si-ar fi relocat productia acolo.Fundatia Bertelsmann subliniaza la randul ei ca UE incearca sa combata aceste discrepante majore, alocand fonduri structurale suplimentare pentru tari ca Bulgaria sau Grecia.