Forumul de la Davos: Aici ajung sa stea de vorba oameni care se evita reciproc in alte situatii

E atat de usor sa critici Forumul Economic Mondial de la Davos. 3.000 de participanti din intreaga lume se reunesc in acest an, printre care 116 miliardari, consemneaza un ziar, adaugand ca multi sunt sefi ai unor concerne multinationale si reprezentanti ai corporatiei americane BlackRock.Participa si presedintele SUA, Donald Trump, cel al Braziliei, Jair Bolsonaro, precum si mai multi sefi de guvern, printre care Angela Merkel si premierul italian Giuseppe Conte.Din nou, elitele raman in cercul lor restrans si vorbesc despre probleme pe care nu le inteleg. Probabil mai beau si multa sampanie in timpul acestor discutii. Aceasta imagine e proiectata de multe ori - dar ea nu corespunde realitatii.Sigur ca se mai bea cate un pahar de sampanie si nu pot exclude ca nu se ajunge si la cate un exces din cand in cand, dar majoritatea celor care vin la Forumul Economic Mondial muncesc din greu.Aici, la Davos, ajung sa stea de vorba niste oameni care se evita reciproc in alte situatii. In viata de zi cu zi, multe dintre persoanele care conduc mari concerne sau guverne sunt atat de ocupate cu problemele proprii, incat nu prea mai observa ce se intampla in jur.La Davos, lucrurile stau altfel. Printre subiectele care se discuta se numara inechitatea sociala, schimbarile climatice, un capitalism nou si, poate, mai echitabil. E vorba de tehnologiile noi pentru combaterea saraciei sau de subiecte mai putin populare in dezbaterile publice, cum ar fi depresia si singuratatea.Uneori, acelasi podium reuneste refugiati, directori de mari concerne si reprezentanti ai unui guvern, care stau de vorba si asculta ce au ceilalti de spus. Multa lume nu stie nici ca la Davos sunt prezenti si cei mai importanti reprezentanti ai ONG-urilor, activisti pentru protectia climei de renume international si adolescenti care isi discuta proiectele cu sefii de concerne.E o platforma unica, pentru care poate fi felicitat initiatorul Forumului Economic Mondial de la Davos, Klaus Schwab - chiar daca, cel putin in faza initiala, e vorba mai mult de discutii decat de actiunea concreta.Aici e problema. Multi intreaba, pe buna dreptate: cand se intampla ceva, cand puneti in practica ceea ce ati discutat si ati anuntat in peisajul feeric de iarna la Davos?"Casa noastra e in flacari", a spus activista pentru protectia climei Greta Thunberg anul trecut la Forumul Economic Mondial. Adolescenta a venit la Davos si de data aceasta si continua sa pledeze pentru schimbari favorabile protectiei mediului. Alaturi de mai multi oameni de stiinta, Greta Thunberg sta intr-un cort in muntii din jurul Davosului, la altitudinea de 1.800 de metri, pentru a atrage atentia asupra impactului schimbarilor climatice asupra regiunilor polare.Activistii folosesc acest forum pentru a vorbi despre problemele actuale si pentru a pune presiune asupra reprezentantilor mediului economic. Niste declaratii de intentie obosite nu mai sunt de ajuns.Iar maximizarea profitului cu orice pret nu-i un obiectiv sustenabil sau rezonabil. Inechitatea sociala tot mai mare trebuie combatuta.Starea in care se afla lumea se reflecta, in aceste zile, in peisajul montan de la Davos. Din acest motiv, schimbul de opinii si discutia deschisa a tuturor participantilor la Forumul Economic Mondial conteaza atat de mult. La fel ca presiunea din partea acelor persoane care nu fac parte din asa-zisa elita.