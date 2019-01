INACO: 2019 este an de cotitura in politica si in economia lumii. Iata la ce ar trebui sa ne asteptam

Ziare.

Mai exact, Andreea Paul apreciaza ca, din punct de vedere al tehnologiei, lumea va pasi repede spre viitor, in 2019. Comunicatiile vor cunoaste era 5G, Internetul si inteligenta arficiala vor castiga teren, iar masinile elecrice vor fi din ce in ce mai cautate."In anul 2019, estimarile arata ca pentru prima data in istoria omenirii, peste jumatate din populatia globala va fi conectata la internet (50,8%) . Traficul pe internet creste la 158 de exabiti (1018 biti) in anul 2019, iar telefoanele mobile vor depasi curand traficul de pe calculatoare, probabil mai repede de anul 2022. Atacurile cibernetice escaladeaza, iar protectia datelor personale declansate de GDPR-ul european se extinde la nivel global", scrie presedintele INACO.Marile provocari vin, insa, din zona economica. In conditiile in care, Romania n-ar cum sa nu fie afectata. Mai exact, la noi cresterea economica ar putea sa nu mai depaseasca pragul de 3,4%, potrivit Fondului Monetar International. Evident si alte mari economii ale lumii vor resimti tendinta."Tensiunile comerciale globale se intetesc pe fondul escaladarii amenintarilor reciproce tarifare, declansate de politica si mesajele administratiei Trump. Companiile producatoare americane vor migra dinspre China spre economiile cu care SUA a incheiat acorduri de comert liber, precum Mexic, dar si in alte economii asiatice: India, Tailanda sau Malaysia", anticipeaza aceasta.Iar ceea ce se intampla in politica, in 2019, va influenta decisiv viitorul. Motivul:, se arata in analiza Andreei Paul.Nu in ultimul rand,, care se va consuma in cantitati mai mari, afirma presedintele INACO. Daca asta e bine sau rau, ramane de vazut.Asa cum Ziare.com v-a informat deja , statul ia o serie de masuri controversate in energie, riscand sa creasca dependenta energtica a Romaniei fata de Rusia.