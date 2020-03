Mediul de afaceri cere autoritatilor sa fie consultat inainte de a fi luate masuri cu impact asupra economiei reale

Ziare.

com

"Sub presiuni populiste nejustificate si in lipsa unei consultari rapide si necomplicate cu actorii economiei reale, situatia de criza va fi amplificata, provocand ecosistemului antreprenorial si macroeconomic prejudicii irecuperabile. Solicitam autoritatilor ca orice masura cu impact direct sau indirect asupra economiei reale sa fie mai intai discutata si analizata cu mediul de afaceri si doar apoi aplicata", arata comunicatul.Reprezentantii confederatiei spun ca economia Romaniei este sub o presiune fara precedent si sunt impuse masuri exceptionale pentru protejarea cetatenilor."Mediul de afaceri are nevoie si el de masuri urgente, ferme, care sa nu fie pervertite de tentatia populismului electoral. Membrii confederatiei Patronale Concordia cer autoritatilor sa nu cada in capcana unor decizii care pot afecta iremediabil sectoare critice ale economiei. Trebuie sa depasim impreuna provocarile generate de pandemia Covid-19. Urgenta zero este asigurarea starii de sanatate a populatiei, urmata de asigurarea continuitatii vietii economice, sociale, a securitatii aprovizionarii alimentare, a procesului educational. Masurile populiste, luate in pripa, pot gripa intreaga economie", spun reprezentantii Concordia.Energia electrica, alimentarea cu gaze si apa, siguranta operatorilor de telefonie si soliditatea sistemului bancar nu trebuie puse la incercare, pentru ca de fiecare dintre ele depinde sanatatea intregii economii, spun acestia.Ei considera ca fara o apreciere corecta a impactului unor astfel de masuri, Romania risca generarea unor probleme suplimentare, care se vor adauga artificial presiunii si blocajelor existente."Consideram ca e necesar mai mult decat oricand ca factorii politici, Parlament, Guvern, institutii de reglementare si reprezentantii diferitelor sectoare economice sa discute in regim de urgenta inainte de a fi luate masuri pe care le vom deconta cu totii mai tarziu, cu costuri inzecite. In lipsa acestor consultari si sub tentatia populismului de tip electoral, aceste derapaje pot avea loc cu foarte mare usurinta. E un proces de care ar fi trebuit sa se tina cont dintotdeauna, dar devine cu atat mai necesar in conditiile actuale", precizeaza ei.Autoritatile statului trebuie sa ia masuri prin care sa asigure resursele de energie necesare consumului national casnic si industrial, sa asigure continuitatea functionarii utilitatilor, inclusiv prin masuri de prevenire a blocarii lanturilor comerciale din sector, potrivit Concordia."Guvernul trebuie sa usureze munca celor care pot sa isi continue activitatea si sa inlesneasca transferul de forta de munca intre sectoarele deja afectate grav si cele care au nevoie de forta de munca suplimentara. Prioritatea membrilor Confederatiei Patronale Concordia este protejarea locurilor de munca. Sub presiuni populiste nejustificate si in lipsa unei consultari rapide si necomplicate cu actorii economiei reale, situatia de criza va fi amplificata, provocand ecosistemului antreprenorial si macroeconomic prejudicii irecuperabile. Solicitam autoritatilor ca orice masura cu impact direct sau indirect asupra economiei reale sa fie mai intai discutata si analizata cu mediul de afaceri si doar apoi aplicata", mai spun ei.Membrii confederatiei declara ca nu pot fi copiate masuri care ne depasesc posibilitatile, ci trebuie alese acele masuri care se potrivesc cel mai bine in context local."Trebuie sa lucram impreuna, de urgenta, pentru ca oamenii sa fie protejati de coronavirus si apoi ca economia Romaniei sa ramana in picioare si cetatenii ei in siguranta", afirma ei.Confederatia patronala Concordia reprezinta companii cu capital romanesc si strain, reunite in cele mai puternice federatii sectoriale: Federatia Patronala Petrol si Gaze, Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie, Federatia Patronala a Retelelor de Comert, Federatia Patronatelor din Industria Auto, Federatia Patronala a Transportatorilor din Romania, Federatia Patronala a Serviciilor Financiare din Romania, Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii, Federatia Industriei Hoteliere din Romania.