Mediul de afaceri, despre criza guvernamentala: Aceasta furtuna intr-un pahar este platita tot de noi

Ziare.

com

"Aceasta furtuna intr-un pahar este platita tot de mediul de afaceri. Pe noi nu ne intereseaza cine ramane la guvernare. In acest moment, Guvernul nu mai functioneaza, nu mai pot fi tinute sedinte de Guvern, avem o tara blocata in functionarea ei economica. Insa, nu o putem duce asa luni de zile. E ca la un pacient: daca nu intervii rapid, s-ar putea sa constati decesul", a spus Jianu, intr-o conferinta de presa.In opinia sa, situatia ar trebui sa se rezolve in maximum doua saptamani, pentru a nu exista efecte mult mai grave."Ceea ce doreste mediul de afaceri este o eficientizare in ceea ce priveste actul de guvernare, politicile publice, usurinta de a face afaceri, nu sa vedem aceasta batalie politica", a continuat Jianu.Astfel, CNIPMMR propune o regandire a structurii guvernamentale si o adaptare a programului de guvernare la noile realitati economice si sociale.Cel mai potrivit ar fi un Executiv format din 15 ministere, la fel ca in Germania si Olanda, fata de formula actuala, cu 24 de ministri, plus prim-ministru.In opinia CNIPMMR, Ministerul Energiei ar trebui comasat cu cel al Economiei, portofoliul Dezvoltarii cu cel al Turismului, iar Agricultura si Protectia Mediului ar trebui sa existe sub cupola aceluiasi minister. La fel, o alta institutie ar trebui sa fie Ministerul Antreprenoriatului, Comertului si Tehnologia Informatiei."Acest Guvern ar trebui sa ofere stabilitate si predictibilitate, sa nu mai emita ordonante de urgenta in domeniul economic si fiscal, sa fie orientat spre crestere nivelului investitiilor publice, in special cele din infrastructura, si spre absorbtia de fonduri europene", au sustinut reprezentantii IMM-urilor.De asemenea, administratia publica trebuie profesionalizata, iar calitatea serviciilor publice ar trebui imbunatatita.