Ministerul Economiei vrea sa dea ajutoare de stat de 126 milioane lei pentru inchiderea minelor de carbune necompetitive

Ziare.

com

"Apare necesitatea modificarii Hotararii de Guvern nr. 223/2019 privind aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul societatii Complexul Energeticpentru anul 2019, in sensulcu suma de 6,737 milioane lei, de la suma de 60,635 milioane lei la suma de 67,372 milioane lei, in urmatoarea structura: costuri cu platile compensatorii acordate angajatilor care isi pierd locul de munca - 2,046 milioane lei; costuri de reconversie profesionala - 520.000 lei; costuri de inchidere subterana - 64,806 milioane lei", arata nota de fundamentare privitoare la proiectul legat de Complexul Energetic Hunedoara.In ceea ce priveste ajutorul de stat propus pentru pentru inchiderea minelor de carbune necompetitive din cadrul Societatii Nationale de Inchideri Mine, acesta se ridica la 58,62 milioane lei."Astfel, pentru acoperirea costurilor exceptionale, cu urmatoarea structura: costuri cu platile compensatorii acordate angajatilor care isi pierd locul de munca - 11,346 milioane lei; costuri cu reconversia profesionala - 500.000 lei; costuri pentru acoperirea consumului de energie electrica si a contravalorii carbunelui pentru salariati - 3,682 milioane lei; costuri in legatura cu punerea in siguranta a subteranului, respectiv inchiderea lucrarilor subterane si de legatura cu suprafata - 43,1 milioane lei", arata cel de-al doilea proiect de act normativ.Sumele sunt suportate din bugetul ministerului.Guvernul a aprobat, in sedinta din 13 noiembrie, OUG pentru aplicarea unor masuri de protectie sociala acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective din cadrul operatorilor economici pentru care s-au adoptat planuri de disponibilizare in perioada 2019-2024, care vizeaza persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare de Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului S.A. si Societatea Complexul Energetic Hunedoara.