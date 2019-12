Nuclearelectrica a lansat o licitatie de 3,06 milioane euro pentru servicii de mentenanta si piese de schimb

Ziare.

Compania vrea sa cumpere "servicii de mentenanta preventiva si corectiva si asigurare a stocului de piese de schimb pentru monitoarele fixe pentru controlul contaminarii de la CNE Cernavoda si servicii de instruire a personalului de specialitate din cadrul CNE Cernavoda".Achizitia are ca obiect servicii de mentenanta preventiva si corectiva pentru monitoarele fixe pentru controlul contaminarii, de fabricatie MIRION (Rados), de la CNE Cernavoda.In plus, compania vizeaza si asigurarea stocului de piese de schimb critice (pentru interventie rapida) pentru aceste monitoare si servicii de instruire la producator, a personalului de specialitate al CNE Cernavoda, in cadrul unei perioade contractuale de 48 de luni.Ofertantii trebuie sa aiba un nivel mediu al cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) de minimum 8 milioane Lei. Garantia de participare trebuie sa fie constituita in valoare de 145.000 lei si trebuie sa fie irevocabila.Tipul procedurii este licitatie deschisa, iar termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 30 ianuarie 2020.