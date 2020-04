Pandemia: Cum sa evitam ce e mai rau - opinie BNR

Rationalismul constructivist si capacitatea de reactie la pandemii

Unele activitati s-au inchis prin decizii private, altele s-au inchis ca urmare a masurilor de distantare sociala impuse de autoritati. Indiferent de sursa lor, aceste decizii au produs un soc pe partea ofertei, care se translateaza intr-un soc pe partea cererii. Cele doua socuri se pot amplifica reciproc putand duce la un dezastru, scrie Lucian Croitoru intr-o opinie BNR.Pe langa tragedia pierderilor de vieti omenesti, care nu se poate compara cu nimic, cel mai rau scenariu ar fi acela in care, dupa o prabusire economica de proportii, vom constata ca societatea occidentala nu a invatat motivul real pentru care a fost prinsa material nepregatita pentru o pandemie si, inca odata, ca de obicei in astfel de cazuri, un eveniment extrem a fost folosit pentru a eroda libertatile.In continuare arat din ce cauza societatea occidentala nu a fost adecvat pregatita pentru o pandemie si ce ar trebui sa invete din asta, ce ar trebui sa ghideze interventiile guvernelor si bancilor centrale in aceasta criza pentru a evita dezastrul economic si, in fine, ca ar trebui sa luptam impotriva celor care ar dori sa foloseasca pandemia actuala ca pe o alta "scuza minunata pentru socialism global".Distantarea sociala este o cale de a reduce raspandirea bolii. Aceasta masura are ca principal scop ca, prin evitarea raspandirii virusului, sa evite ca sistemul de sanatate sa fie coplesit si sa nu mai poata salva vieti. Nimeni nu stie insa pentru cat timp trebuie sa ramana inchise activitatile pentru a stopa raspandirea virusului si a reduce astfel costul cel mai mare, si anume pierderea de vieti omenesti.Este o incertitudine. Societatea ar trebui sa fie cat mai bine posibil pregatita ca, atunci cand o astfel de incertitudine apare, sa nu contribuie ea insasi la adancirea ei. Asa cum voi arata in aceasta sectiune, capacitatea societatii de a face acest lucru depinde de rationalismul pe care, deliberat sau nu, il practica.Incertitudinea referitoare la distantarea sociala creeaza mari probleme in conceperea de catre sectorele public si privat a ajustarilor pe care ar trebui sa le implementeze pentru a minimiza pierderile economice si a evita o deteriorare dezagreganta a stabilitatii macroeconomice.In general, interdependentele economice fac astfel incat problemele financiare ale unor firme sa se extinda si asupra altora. Acest proces pare sa fie chiar mai accelerat in contextul anxietatii economice pe care o creeaza pandemia. Fluxurile de venituri scad si tot mai multe firme ajung sa-si reduca activitatea sau sa o inchida. In acest fel, recesiunea devine inevitabila.Ar putea fi o astfel de evolutie oprita relativ rapid? Intr-un caz pur ipotetic, raspunsul este afirmativ. Imaginati-va ca ar fi fost posibila testarea tuturor cetatenilor ce ar fi necesitat testare. Atunci ar fi fost usor sa se identifice persoanele care ar fi trebuit sa intre in carantina (sa numim carantina astfel rezultata "carantina personalizata") acasa sau sa fie internate in spitale inca de la inceput.Pe aceasta baza s-ar fi putut deduce ce persoane ramaneau disponibile sa-si continue activitatea (sa munceasca, sa mearga in excursii etc) fara riscul de a raspandi infectia. Asta ar fi permis atat rezolvarea problemei de sanatate cat si continuarea productiei in aproape toate domeniile, inclusiv in turism si transportul aerian. Efectele economice ar fi fost minime si societatea ar fi putut sa-i ajute mai bine pe cei bolnavi.Solutia este doar ipotetica deoarece nu se poate prevedea de la inceput cu ce virus s-ar putea confrunta societatea. Testul, la fel ca si un vaccin eficient, se poate concepe doar dupa ce se stie despre ce virus este vorba. Testele se produc treptat, astfel ca nu exista de la inceput stocul necesar pentru a-i testa pe toti cei care ar fi fost necesar sa fie testati.Din aceasta cauza nu stim decat o mica parte dintre cei ce poarta virusul. Mai departe, din aceasta cauza, sectoarele care presupun o mare interactiune intre oameni si care nu ar putea indeplini cerintele de distantare sociala, cum sunt de exemplu turismul si transportul aerian, nu si-au putut continua activitatea.Pe de alta parte, spitalele insuficient dotate cu echipamente de protectie a medicilor au continuat activitatea, devenind ulterior inoperabile temporar pentru ca s-au transformat in focare de infectie.In scopul acestui articol sa retinem, ca o prima concluzie din cele prezentate mai sus, ca in multe tari capacitatea de testare a crescut treptat. Din aceaste cauze luate impreuna, si nu din alte motive, a fost inevitabila inchiderea unor activitati care presupun interactiune stransa intre oameni. Din acelasi motiv a fost necesara impunerea distantarii sociale (actiunea "stam acasa") si restrictionarea liberei circulatii a persoanelor, in foarte multe tari ale lumii.