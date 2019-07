Parlamentul voteaza miercuri noua componenta a Consiliului Fiscal

George Georgescu- la propunerea Academiei Romane

Bogdan-Octavian Cozmanca- la propunerea BNR

Georgiana Camelia Cretan- sustinut de Academia de Studii Economice

Daniel Daianu- propus de Institutul Bancar Roman

Bogdan Sebastian Capraru- sustinut de Asociatia Romana a Bancilor

Ionut Dumitru, care este si presedinte

Razvan Victor Stanca, vicepresedinte

Tatiana Mosteanu

Lucian Liviu Albu

Silviu Marius Seitan

Marti, acestia au fost avizati de catre Comsiile pentru Buget din Camera Deputatilor si Senat, cu unanimitate de voturi.Cei cinci candidati, care urmeaza sa primeasca votul in Parlament miercuri, sunt:Ulterior, dupa ce vor fi votati de Parlament, urmeaza sa fie aleasa si conducerea Consiliului Fiscal: presedintele si vicepresedintele.Acestia vor fi alesi de catre membrii consiliului prin vot secret, cu majoritatea simpla a acestora.In prezent, Consiliul Fiscal este alcatuit din:Consiliul Fiscal a fost creat in iunie 2010, moment in care au fost alesi si cei cinci membri, iar Ionut Dumitru a fost ales presedinte in 12 iulie 2010.Mandatul membrilor Consiliului Fiscal este de 9 ani, astfel ca in acest an expira si, potrivit legii, nu poate fi prelungit."Membrii Consiliului fiscal sunt numiti prin hotarare de catre Parlament, pentru o perioada de 9 ani. Membrii Consiliului fiscal nu pot fi realesi la finalizarea mandatului. Daca mandatul unui membru al Consiliului fiscal a incetat dupa o perioada de 3 ani, acesta poate fi reales o singura data.Academia Romana, Banca Nationala a Romaniei, Academia de Studii Economice Bucuresti, Institutul Bancar Roman si Asociatia Romana a Bancilor vor nominaliza fiecare o singura persoana pentru a face parte din Consiliul fiscal.Persoanele nominalizate pentru a face parte din Consiliul fiscal sunt audiate de catre comisiile de buget-finante ale Parlamentului si vor fi votate de catre Parlament. In situatia in care persoanele nominalizate potrivit alin. (2) nu intrunesc voturile necesare, entitatile mentionate vor face alte nominalizari, in termen de 15 zile", se arata in legea de infiintare a Consiliului Fiscal I.O.