Patrone (BERD): Romania are nevoie de un nou model de crestere. Lipsesc multe ingrediente, precum infrastructura

"Raportul de anul acesta se focuseaza asupra provocarilor sustinerii cresterii economice, cu o referire particulara la tarile cu un nivel mijlociu al venitului. Asa cum Valentin (Valentin Lazea - n. red.) a mentionat,. Pentru a continua si posibil accelera pe calea convergentei, Romania, asemenea multor tari in regiune, fara diferenta la care se face referire,Este convingerea mea ca Romania se situeaza foarte bine pe aceasta cale, ca urmare a capitalului uman si tehnologiei de varf, ca ICT, industria aerospatiala sau automotive, ca sa numesc cateva. Dar suntsau ar trebui sustinute, unele mentionate de Valentin, precum reformele structurale.", a spus Matteo Patrone.Potrivit acestuia, infrastructura reprezinta un ingredient crucial pentru ca sprijina incluziunea sociala, integrarea geografica si creste productivitatea, pentru ca deschide calea spre comert si investitii straine directe.De asemenea, acesta a mentionat ca necesarul de investitii in infrastructura in regiune se va ridica in urmatorii cinci ani la 40% din totalul necesar de investitii, respectiv 1,9 mii de miliarde de euro.Cu o retea de 747 de kilometri de autostrazi, Romania se situeaza pe un loc scazut comparativ cu tarile din regiune in ceea ce priveste densitatea retelei de infrastructura sau extinderea ei din punct de vedere geografic.Matteo Patrone sustine ca exista si sectoare unde au fost obtinute progrese, precum sectorul apei sau cel al energiei, mentionand interconexiunea retelei de gaze cu Bulgaria sau Ungaria.