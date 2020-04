Reactii dure si de la economisti: Planul "Matei Bals" poate distruge pe termen nelimitat Romania

Ziare.

com

"Proiectul propus de doctorul Adrian Streinu Cercel e o amenintare pentru generatia tanara. Romania s-ar putea prabusi intr-o criza pe care nu a mai traversat-o niciodata, ar putea fi distruse intregi categorii socio-profesionale.Romania va intra intr-o criza din care nu va iesi nici zece ani de acum inainte (...) Aceasta prelungire a starii de arestare a populatiei inseamna, de fapt, distrugerea pe termen neliminat a economiei romanesti", a declarat, pentru Mediafax, economistul Mircea Cosea, profesor si fost ministru.Potrivit economistului, batranii reprezinta o parte importanta a structurilor sociale, iar blocarea acestora inseamna blocarea activitatii economice."E cazul sa ne gandim putin si la economie. Asa cum fac cehii, asa cum au inceput sa faca spaniolii, cum au inceput sa faca chiar italienii, cat de amarati au fost. Sa se uite la planurile de relansare ale lui Macron, sa se uite la ceea ce face Trump", a mai spus Cosea.Mircea Cosea afirma despre ajutorul somajului tehnic ca nu este o masura aplicabila, bancile nu prelungesc ratele si nu exista infuzie de capital in economie."Distrugem o generatie. (...) Generatia care acum este blocata si nu invata, care incheie anul scolar pe jumatate sau deloc, intra intr-un ciclu economic imperfect si nepregatiti. Totul incepe sa se darame. Incepem sa vedem foarte clar o apocalipsa", a mai afirmat economistul.Amintim ca un document de 9 pagini intitulat "Programul VACANTA MARE de prevenire a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2/COVID 19" si care are antetul Institutului National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals a creat controverse luni, in a doua zi de Paste.In "viziunea" autorului, cetatenii activi sunt numiti "oameni ai muncii", varstnicii sunt luati de langa familii si dusi in locatii unde sa nu aiba contact cu alte categorii de varsta, celor fara loc de munca si copiilor li se indica sa faca curat in case si se sustine ca statul trebuie sa plateasca toate cheltuielile casnice, inclusiv facturi, asta dupa ce rechizitioneaza tot si preia controlul serviciilor esentiale. Ba chiar e indicata si formarea unui Guvern paralel "Anti-Pandemie" pentru aceste sarcini.Tot scenariul ar urma sa se desfasoare pe 3-4 luni si la finalul concluziilor naucitoare se precizeaza inclusiv ca cetatenii trebuie sa priveasca acest timp "ca si cum nu a existat vreodata".Desi mai multi oficiali au fost intrebati si au negat la modul general proiectul, pana la aceasta ora nimeni nu a explicat clar ce este cu acest document care are antetul uneia dintre institutiile cheie in gestionarea pandemiei.