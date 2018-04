S-au aliniat planetele. Economia se sufoca si la un moment dat va cadea Interviu

La sfarsitul saptamanii trecute, am mai primit o veste proasta: deficitul de cont curent a crescut cu 138% fata de perioada similara a anului trecut. Ce inseamna asta?

Adica pensii si salarii?

Care duce unde?

De ce?

Si inflatia a ajuns la un nivel foarte ridicat, record pentru ultimii ani - 5%. Multi se tem ca pana la sfaristul anului procentul va fi cu doua cifre. Este o temere justificata?

In schimb, nu ne aflam in fata unui fenomen de reetatizare a economiei? Si ma uit la mai multe evolutii: companiile de stat ale dnei Firea, declaratiile privind reindustrializarea ale dnei Dancila, preluarea pachetului majoritar de la Santierul Naval Mangalia, crearea unei Case de Comert si altele asemenea.

Prostie, ticalosie sau slugarnicie?

Si totusi avem o comisie pentru aderarea la zona euro , prezidata de dna Dancila si din care face parte inclusiv guvernatorul BNR. E un obiectiv viabil?

Daca pentru a plati salariile si pensiile, guvernul va continua sa se imprumute, lucrurile vor intra intr-o curba inevitabila care va duce la caderea economiei, spune Mircea Cosea intr-un interviu pentru Ziare.com.Prof. Cosea considera ca inflatia va continua sa creasca si il critica sever pe guvernatorul BNR : "Trebuia sa majoreze acum doua saptamni dobanda de referinta, ca sa mai tempereze inflatia. Nu a facut-o la cererea guvernului?"Situatia este foarte grava pentru ca. Avem acum 3 deficite in crestere rapida si la un loc creeaza imaginea unei economii care se sufoca, nu mai are potential.Deficitul bugetar a crescut in primele luni foarte mult si cu o viteza pe care nu am vazut-o pana acum. Avem deficitul balantei comerciale, adica importul este cu mult mai mare decat exportul, cu consecinte pe curs si pe inflatie . A aparut si deficitul contului curent, care este o expresie mai sintetica a celor doua si arata ca Romania este in dificultate fata de platile pe care le face in exterior.Deci. N-as vrea sa speriem lumea ca va fi ca in 2009. Criza in Romania inseamnaSigur, dar nu numai pentru ca bugetul are si alte obligatii, el finanteaza tot ce inseamna servicii de securitate, de natura juridica, de natura internationala etc.Criza nu va fi simtita la nivelul salariilor si al pensiilor, dupa parerea mea, pentru caRomania se va imprumuta in continuare. Si aici am putea adauga la cele trei deficite inca unul foarte important -Ne pregatim sa intram acum in trei cicluri electorale si pana la finalul lor, guvernul se va imprumuta tot mai mult, indiferent de costuri, de care se pare ca nu-i pasa. Plata se va face peste 5, peste 10 ani, de generatiile mai tinere.Si lucrurile vor intra intr-o curba inevitabila.La caderea economiei.De anul acesta, ritmul de crestere nu va mai fi la fel de mare ca anul trecut. Oricum in privinta asta a aparut un paradox: ritmul de crestere inalt pe care Romania nu e in stare sa-l valorifice.In primul rand din cauza deficitelor, in special cel al balantei comerciale. Guvernul a majorat veniturile populatiei fara sa tina cont de masura in care ele pot fi sustinute. E absolut normal ca salariile sa creasca, dar numai cat permite dezvoltarea economiei, productivitate in primul rand. Iar salariile puteau creste sanatos in Romania, fara sa deranjeze echilibrul macroeconomic.Guvernul a propus cresteri imense, pe piata au intrat cantitati mari de bani, ele s-au dus in consum. Si din pacate, de multi ani Romania nu dezvolta productia interna de bunuri de consum.Producem cantitati mari de grau, porumb si importam produse semifabricate, coca congelata, biscuiti. Porumbul nostru se duce in Ungaria de unde importam malai. Importul e pe euro, care a crescut mult fata de leu.Asa se face ca o parte din cresterea economica a Romaniei s-a dus la altii.In al doilea rand, cresterea se duce intr-o cheltuire neeficienta a sporului de valoare adaugata pe care il avem. Am dezvoltat o birocratie, multe ministere, peste 100 de secretari de stat, comisii, comitete. Exista si o crestere a cheltuielor publice de achizitii.Deci ramanem cu mai putin de jumatate din cresterea economica, ceea ce face aproape imposibila cheltuiala pentru investitii in domenii in care se valorifica suma investita, nu in terenuri de sport sau in festivaluri.Si eu ma astept la o crestere in continuare a inflatiei. Avem 3 factori care actioneaza.Unul este cel extern, pe fondul unei situatii internationale in care banii se scumpesc. Creditarea, circulatia momentara internationala vor costa mai mult pentru ca dobanzile vor creste.Factorii interni sunt in totalitate din vina acestei guvernari.Daca arunci bani pe piata apare inflatia. La asta se adauga scumpirea elementelor care intra in costurile productiei, supraccizarea carburantilor, scumpirea utilitatilor, cresteri importante la taxe parafiscale, cresterea taxelor locale.Exisa si efectul psihologic al revolutiei fiscale, in care cei care creeaza veniturile la buget , sectorul material privat in primul rand, nu au nici macar 1% predictibilitate. Si nestiind ce ii asteapta, e normal sa majoreze preturile pentru constitutirea unei rezerve.Si cred ca se mai manifesta ceva. In Romania, inflatia e de natura structurala. Economia romaneasca se afla intr-o faza incipienta a revolutiei industriale 4.0, este in faza de manufacturare. Noi manufacturam automobile, dar nu le gandim noi, nu le dezvoltam noi, nu le vindem noi, ci strainii.O asemenea economie, oricat o carpesti, are o limita de valoare adaugata, pe care nu o poate depasi. Daca nu vor fi investitii in cercetare, dezvoltare, invatamant, productie moderna, sa nu ne asteptam sa avem o economie performanta, iar in relatiile internationale vom fi mereu in situatia de a pierde si vom alimenta mereu inflatia.Si nu vad nicio preocupare pentru aceasta problema structurala.Da, cred ca. Pe de-o parte o, prin ordine, date la vedere sau nu. Pe de alta parte, aceasta tendinta de a prelua sub umbrela statului arata ce fel de stat esteIn 2002 am scris cartea "Romania subterana" in care am folosit pentru prima data termenul de "stat capturat". Acesta este un concept pe care Banca Mondiala l-a dezvoltat acum 15 ani si se refera la un stat care dezvolta o politica economica in interesul unor grupuri, unor persoane inclusiv straine.Uitati-va ce se intampla in societatile de stat falimentare in mare majoritate care dau bonusuri clientilor politici din consiliile de administratie. Uitati-va si la interesele straine din Romania, fara nationalisme de prost gust. Ceea ce se intampla cu rezervele esentiale ale statului este orientat catre interese straine: gazul din Marea Neagra, padurile, pamantul.Un astfel de stat care da ordine in interesul unor grupuri si persoane considera ca are dreptul sa ia economia cu forta, inclusiv prin subminarea privatilor din Romania.Deci nu este o nationalizare pentru rentabilizare, cum a facut Margaret Thatcher , ci una pentru sifonare de bani si pentru indeplinirea unor obligatii luate fata de capitalul strain.Noi devenim o zona de esapare pentru UE, unde tot ce e neperformant se poate valorifica si unde pot fi satisfacute unele nevoi in conditii gratuite. Gazul din Marea Neagra poate satisface intr-o masura importanta nevoile Europei de Vest aproape gratuit pentru ca noi am cedat si extractia, si tot ce inseamna hub de distributie si control asupra unor linii de aprovizionare.Grea intrebare. Oare sa fie chiar atat de multa lipsa de inteligenta, de profesionalism? Cred ca exista si un scenariu care in conditiile de geo-politca si geo-economie actuale are sens. Lumea puternica are nevoie de o lume mai putin puternica care sa o ajute in refinantare, cu forta de munca ieftina.Este un proiect de imagine, atata tot. Dl Isarescu e ca o icoana purtata de la o manastire la alta sa se inchine lumea la ea, dar are efectele apei sfintite.Dl Isarescu are in ultima perioada o pozitie pe care nu o inteleg. Se afla sub presiune politica, e speriat de ceva, de ce atata prudenta? Trebuia sa majoreze acum doua saptamni dobanda de referinta ca sa mai tempereze inflatia. Nu a facut-o la cererea guvernului?Cat despre trecerea la euro, trecerea s-ar face cu greutati mari pentru populatie pentru ca va fi imposibila pastrarea puterii de cumparare. Apoi, exista mari disparitati regionale in indeplinirea conditiilor de trecere. Prin deficitul structural mare am si pierdut o conditie.Nu stim ce se va intampla cu euro, exista pareri privind reformarea acestei monede. Asa cum merge UE azi, cu incercarea de creare a unui binom de forta, trecerea la euro va fi cu mult mai complicata pentru ca aceste tari nu vor mai risca sa asocieze state fara capacitatea sustenabilitatii. Iar inconsistenta politicii economice romanesti este clar prezentata in rapoartele UE cele mai recente.Din punct de vedere al unoi aspecte vitale, Romania e in secolul XIX. Avem cel mai mare numar de analfabeti, de tuberculosi, nu avem medicamente.Ce am citit despre trecerea la euro nu reprezinta dupa parerea mea o strategie, ci doar elemente de talk - show.