"Scenariul prezentat investitorilor germani din Romania: Cota unica va fi anulata si 400.000 de bugetari concediati"

Ziare.

com

Acesta a argumentat aceste posibile masuri prin faptul ca in urmatorii cel putin trei ani nu vor exista bani pentru plata pensiilor si salariilor bugetarilor conform actualelor Legi a Pensiilor si a Salarizarii Unitare, iar politicienii nu se vor atinge de pensii si de salariile bugetarilor, astfel ca singura masura pentru Guvern de a obtine bani la buget ar ramane renuntarea la cota unica de impozitare.Desi s-a adresat oamenilor de afaceri germani din Romania in calitatea sa de presedinte al Camerei de Comert Romano-Germane, Dragos Anastasiu a subliniat ca vorbeste in nume personal, desi aceste informatii nu includ "nimic ascuns"."Cota unica: e o parere personala, eu sunt sustinatorul cotei unice, dar. Repet, nu pot sa spun de unde vin discutiile, dar dupa parerea mea personala cota unica nu are nicio sansa sa supravietuiasca. C-o fi bine, c-o fi rau, nu sunt banii in Romania!Eu personal cred ca niciun partid nu se va atinge de aceasta zona, o vor lasa asa, si atunci intrebarea este 'cum facem (Guvernul, n.r.) rost de bani? Adica avem o cheltuiala fixa (pensiile si salariile bugetarilor n.r.), si de asta nu ne atingem'", a sustinut Dragos Anastasiu.Presedintele Camerei de Comert Romano-Germane a apreciat ca primele masuri de austeritate ale urmatorului Guvern vor viza pensiile speciale si salarizarea unitara, dupa care va urma disponibilizarea a 400.000 de bugetari."O sa incerce sa se atinga, unii de ei, in urmatorul an, daca se poate, printr-un Guvern care nu o sa aiba la varf coloratura politica, sa se atinga de Legea Pensiilor, cu pensiile speciale si cu salarizarea unitara, dar in special prin diminuarea numarului de bugetari de la 1.200.000 la 800.000, printr-o schimbare la nivel de administratie. Nu o sa mai fie 42 de judete, ci 8 regiuni, n-o sa mai fie 3.000 de unitati administrativ-teritoriale, ci 1.000, si de acolo dam afara 400.000 de oameni, de care mediul privat are nevoie, ca sa zic asa. Depinde cine iese de acolo, ca de unii s-ar putea sa n-avem nevoie, ca va fi mai rau decat asa", a afirmat Dragos Anastasiu.Acesta a avertizat ca va fi greu pentru antreprenorii germani din Romania sa argumenteze fata de Guvern impotriva introducerii impozitarii progresive, deoarece acest sistem de taxare este aplicat in Germania."Si atunci urmatoarea masura si singura care va putea fi cu sustenabilitate pentru noi (pentru Romania, n.r.) va fi cota progresiva ca in Germania. Noua (Camerei de Comert Romano-Germane, n.r.) ne va fi foarte greu sa argumentam ca in Germania e buna si in Romania nu. Taxarea inversa generalizata ar fi solutia, dar nici la aia nu ne calificam. Deci ne vom califica la cota progresiva.Eu nu vreau sa fiu Oracolul din Balcesti, sa aruncati in mine cu rosii, dar nu vad alta solutie decat asta. Sa dea Dumnezeu sa nu fie, insa e bine sa va pregatiti. Si sigur ca e foarte populist sa spui ca aia care castiga mult sa plateasca mult, aia care castiga putin sa plateasca putin, si mai ales ca in multe state din Europa si in Germania asa e. Acum, Camera de Comert Romano-Germana sa argumenteze impotriva! Vom argumenta, dar nu stiu cata credibilitate vom reusi sa avem", a declarat Dragos Anastasiu.Acesta a dezvaluit ca toti politicienii cu care a discutat au in vedere renuntarea la cota unica, insa in prezent niciunul din acesti oameni politici nu are curaj sa renunte la actualul sistem de impozitare."Deocamdata nimeni nu are curaj, cu exceptia unui singur politician, a lui Ponta, in rest nimeni nu are curaj sa se atinga de (renuntarea la cota unica de impozitare, n.r.). Pe de alta parte, toata Banca Nationala, Florin Georgescu, Croitoru, toata lumea la BNR e cu cota progresiva, dar in rest dintre politicieni nimeni nu are curaj, cu exceptia lui Ponta, dar toata lumea o are in minte, va spun din discutiile cu ei, nu din altceva", a adaugat Dragos Anastasiu.Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK) organizeaza, marti, intalnirea lunara a membrilor organizatiei, in cadrul careia subiectele principale de discutie vor fi modificarile legislative din Dreptul Muncii si consecintele acestora, in special asupra fiscalitatii in afaceri, informeaza AHK.