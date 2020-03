Senatorii au votat scutiri de la plata chiriei in starea de urgenta, la initiativa lui Serban Nicolae

Ziare.

S-au inregistrat 90 de voturi "pentru", 39 "impotriva" si o abtinere.Potrivit proiectului, locatarii, operatorii economici, profesionisti si autoritatile publice si entitatile juridice de drept privat a caror activitate a fost intrerupta sau restransa prin aplicarea unor acte ale autoritatilor publice in perioada de aplicare a starii de urgentaLocatorii care nu incaseaza contravaloarea chiriei ca urmare a aplicarii scutirii prevazute la articolul 1 sunt scutiti de plata obligatiilor fata de bugetul de stat si bugetele locale aferente chiriilor neincasate.Facturile emise pentru plata chiriei aferente lunii martie 2020 se anuleaza, iarContractele de inchiriere la care se refera dispozitiile primelor trei articole se prelungesc, in mod corespunzator, cu durata pentru care s-au aplicat scutirile.Senatorul PSD Serban Nicolae, initiator, a motivat necesitatea acestei legi prin situatia de urgenta impusa de epidemia de coronavirus."Este nevoie sa impartim costurile si in ceea ce priveste locatiunea, respectiv a platii chiriilor pentru spatiile in care persoanele isi desfasoara activitatea si care este intrerupta sau restrictionata ca urmare a masurilor dispuse de autoritati.Un exemplu este cel al magazinelor din mall-uri sau din complex comercial in care s-au inchis activitatile complexului respectiv. Comerciantul nu il mai poate folosi in aceasta perioada, dar, in lipsa unei asemenea propuneri legislative, proprietarul sau locatorul, dupa caz, factureaza chirie. In aceste conditii, comerciantul plateste o folosinta pe care nu o utilizeaza. (...)Se produce o inghetare a contractului de inchiriere, urmand a se prelungi in mod corespunzator cu perioada in care locatarul nu poate sa uzeze de folosinta imobilului respectiv. Propunerea este una rationala si a venit dinspre mediul de afaceri", a declarat Serban Nicolae.Senatorul PNL Romulus Bulacu a anuntat ca, argumentand ca nu este necesara o lege atat timp cat in continutul contractelor de inchiriere sunt prevazute clauze care prevad situatii de forta majora."De asemenea, PNL considera ca initiativa legislativa aduce atingere proprietatii private, deci proprietarilor, ceea ce ne determina inclusiv sa discutam de o situatie de neconstitutionalitate", a motivat el.Senatorul USR Ramona Dinu a sustinut ca demersul legislativ este unul neconstitutional."Legiuitorul dispune pentru incalcarea dreptului de proprietate privata si libertatii economice, prin faptul ca aduce propuneri, facilitati de suspendare a platii chiriei nu doar pentru perioada starii de urgenta, ci si pentru urmatoarele 90 de zile.de starea de urgenta, doar pentru cei care au fost afectati', a spus Ramona Dinu.Proiectul a fost sustinut de senatorul Pro Romania Adrian Tutuianu, care il considera util atat pentru ca, pe de o parte, elimina tendinta unor posibile comportamente abuzive pe perioada situatiei de criza, precum si pentru faptul ca unitatile administrativ-teritoriale nu ar fi avut posibilitatea sa acorde asemenea facilitati chiriasilor de teama interventiei Curtii de Conturi, care ar fi putut constata existenta unor prejudicii."Eu cred ca este corect ca intr-o perioada de criza sa venim cu solutii de tipul celei pe care noi am stabilit-o in cadrul comisiei, respectiv suspendarea platii chiriei, cu acordarea de facilitati fiscale in acelasi timp pentru proprietari. Cred ca efortul trebuie sa fie al tuturor", a completat Tutuianu.Presedintele interimar al Senatului, Titus Corlatean, a afirmat ca "a aparut foarte clar amprenta ideologica in functie de apartenenta la grupul politic, legat de modul de interpretare de proprietate, de o maniera obiectiva"."Dreptul de proprietate nu face parte din categoria drepturilor fundamentale intangibile", a adaugat Corlatean.Senatul este prima Camera sesizata in privinta propunerii legislative.