Sorin Boza a fost demis din fruntea CE Oltenia: Nu m-a sunat nimeni. Am aflat din presa!

Acesta il inlocuieste astfel in functie pe Sorin Boza, care a fost numit presedinte al directoratului companiei in decembrie 2016."Sorin Boza a fost demis azi de la conducerea companiei", au precizat sursele citate.Contactat de News.ro, Boza a declarat ca se afla la Bruxelles si ca a aflat din presa de aceasta decizie."Eu raman membru in directorat. Suntem cinci membri. Trei ani imi sunt de ajuns. Nu m-a sunat nimeni (referitor la demitere - n.red.), eu am aflat din presa", a declarat Sorin Boza pentru News.ro.Daniel Burlan este membru in directoratul Complexului Energetic Oltenia, specialist in minerit si fost director general al Societatii Nationale a Lignitului Oltenia. De altfel, Complexul Energetic Oltenia a fost infiintat la 31 mai 2012, prin fuziunea Societatii Nationale a Lignitului Oltenia si a celor trei companii producatoare de energie (Complexul Energetic Rovinari, Complexul Energetic Turceni si Complexul Energetic Craiova).CE Oltenia are circa 13.000 de angajati.Ministerul Economiei detine 77,15% din actiunile companiei, in timp ce Fondul Proprietatea controleaza 21,55% din actiuni. Restul actiunilor apartin Electrocentrale Grup (0,84%) si Societatii pentru Inchiderea - Conservarea Minelor.