Summit UE prin videoconferinta pe 23 aprilie, dedicat relansarii economice

"A venit timpul sa punem bazele unei redresari economice robuste", a afirmat el intr-un comunicat, a doua zi dupa un acord al ministrilor europeni privind un raspuns comun la criza, pe care l-a calificat drept "un progres semnificativ", informeaza AFP, DPA si Reuters."Acest plan trebuie sa ne relanseze economiile promovand in acelasi timp convergenta in UE. Bugetul UE va trebui sa joace un rol semnificativ aici", a mai afirmat Michel intr-un comunicat difuzat pe Twitter.Liderii UE vor trebui sa exploreze "infiintarea unui Fond de relansare temporar pentru a asigura o redresare economica robusta in toate statele membre", se mentioneaza in comunicat.Charles Michel sustine ca lucreaza cu Comisia Europeana la o "foaie de parcurs si un plan de actiune pentru a asigura bunastarea tuturor europenilor si pentru a aduce inapoi UE pe calea unei cresteri puternice, sustenabile si incluzive bazate pe o strategie verde si digitala".Pachetul convenit de ministrii de finante aduce raspunsul fiscal al UE la pandemia de COVID-19 la 3.200 de miliarde de euro, cel mai mare din lume, pe langa masurile pe care statele membre le iau deja la nivel national.