Terenurile de pe traseul gazoductului BRUA vor fi folosite fara acordul proprietarilor - proiect de lege

"Terenurile inscrise in anexa la proiectul de hotarare a Guvernului sunt scoase temporar din circuitul agricol pe intreaga durata de valabilitate a autorizatiei de construire a conductei, fara a fi necesara obtinerea acordului detinatorului terenului", se arata in nota de fundamentare a proiectului de act normativ.Lista terenurilor agricole situate in extravilan nu include categoriile de terenuri care nu presupun scoaterea temporara din circuitul agricol, se mai arata in nota explicativa. In anexa proiectului este prezentata lista acestor terenuri, in numar de peste 17.000.Potrivit proiectului, traseul conductei BRUA a tinut cont de culoarul conductelor de transport de gaze naturale existente deja si este paralel cu actualele conducte pe aproape 80% din lungimea acestuia.Initiatorii proiectului subliniaza ca proiectul BRUA va duce la crearea unui numar important de locuri de munca, cu impact major pozitiv asupra comunitatilor locale. Totodata, se precizeaza ca realizarea proiectului BRUA nu presupune realizarea de foraje sau sapaturi profunde care sa conduca la alterarea solului. Transgaz , operatorul sistemului national de transport al gazelor, a efectuat consultari publice pe aceasta tema in perioada 24 octombrie 2016 - 8 noiembrie 2016, in 12 locatii de pe traseu.In fiecare dintre cele 12 locatii, participantii au fost interesati de prezentarea proiectului, au cerut in mod direct detalii si lamuriri cu privire la realizarea acestuia si cu privire la impactul pe care il va avea acest proiect asupra proprietarilor de terenuri, asupra producatorilor agricoli si asupra comunitatii in sens mai larg.