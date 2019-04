Transportatorii romani acuza ca o serie de masuri adoptate de Parlamentul European i-ar putea falimenta

De ce se tem transportatorii romani sa se adopte Pachetul de Mobilitate 1?

Masurile controversate, care ii nemultumesc pe transportatorii romani, fac parte din Pachetul 1 de Mobilitate.In mod normal, PE urma sa supuna la vot adoptarea acestui pachet legislativ inca de pe 27 martie. In consecinta, sute de transportatori romani plecasera atunci spre Strasbourg, hotarati sa protesteze in fata Parlamentului, in incercarea de a bloca adoptarea masurilor. Multi dintre transportatori au facut cale intoarsa, insa, inainte de a ajunge la Strasbourg , in conditiile in care PE a eliminat, pe neasteptate, votul Pachetului 1 de mobilitate de pe ordinea de zi.In plus, PE anunta ca a decis sa retrimita pachetul la Comisiei de Transport si Turism - TRAN, in vederea reanalizarii.La acel moment - dupa cumv-a informat deja - multi dintre trasnportatorii romani au crezut ca discutia pe marginea Pachetului 1 de Mobilitate se va relua abia dupa alegerile europorlamentare de la sfarsitul lunii mai.Spre surpriza tuturor, insa, PE a repus in discutie Pachetul 1 de Mobilitate si l-a adoptat joi, pe 4 aprilie, in prima lectura.Procedural, acest lucru nu insemna ca pachetul legislativ urmeaza sa intre in vigoare, ci doar ca s-a facut un prim pas pe aceasta cale.Potrivit Uniunii Nationale a Trasnportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), urmatorul pas ar fi declansarea procedurii de trialog pe marginea acestor masuri. In aceste conditii, sustine UNTRR, Romania ar trebui sa incerce sa blocheze demararea trialogului.Europarlamentatul Jean Marinescu (PNL) sustine, de asemenea, ca masurile nocive pentru transportatorii romani pot fi, inca, oprite.Adoptarea Pachetului 1 de Mobilitate in forma curenta ar schimba radical modul in care se desfasoara transportul de marfuri in Europa.Printre altele, noile norme obliga firma de transport din Romania - in cele mai multe dintre situatii - sa isi plateasca soferul care face curse internationale in regim de detasare. Acest lucru inseamna ca, atata vreme cat circula prin Romania, el va fi platit in raport cu salariul negociat la angajare.Pentru orele petrecute la volan, in timpul cursei, pe teritoriul altor tari, cum ar fi Austria, Germania sau Franta, insa, soferul ar urma sa fie platit la nivelul salariului minim din acele state (si care, evident, e mult mai mare decat in Romania) . Or, intreprinzatorii din bransa spun ca nu au cum sa si nici posibilitatea sa isi plateasta soferii cu 8-9 euro pe ora sau chiar cu mai mult de atat.Pachetul de Mobilitate 1 mai prevede si alte schimbari. Spre exemplu, actele normative din acest set ii interzic soferului sa isi mai petreaca anumite perioade de odihna - numite timpi de "repaos saptamanal" - in cabina TIR-ului. In schimb, ii obliga pe acesta sa se cazeze intr-un spatiu in care sa se poata, intr-adevar, relaxa.Nu in ultimul rand, normele pe care PE vrea sa le adopte i-ar impune soferului sa revina in Romania o data la 3 sau 4 saptamani.Mai multe puteti afla citind analiza realizata de specialistii UNTRR asupra modificarilor adoptate in prima lectura de PE:Tarile din Vest au gasit mai multe justificari pentru promovarea Pachetului 1 de Mobilitate. Unele dintre ele tineau de respectarea drepturilor soferilor. Altele, de faptul ca transportatorii din Vest si-ar fi deschis filiale in estul Europei, ca sa angajeze soferi pe salarii mai mici, cu care, de fapt, fac transport tot prin Austria, Olanda, Germania si Franta.