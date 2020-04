Un secretar de stat vrea ca romanilor sa nu li se mai returneze banii pe vacante, ci sa si le reprogrameze post-pandemie

"Agentiile isi pot trimite oamenii in somaj"

Apare portalul agentiilor

Saptamana viitoare se face evaluarea

Ziare.

com

"Ne gandim foarte serios la suspendarea acestei Ordonante 2 (), care obliga rambursarea pachetelor turistice, dar trebuie bineinteles sa venim cu o masura compensatorie.Ideea este ca am dori, pentru moment, sa evitam aceasta presiune asupra agentiilor, pentru ca in astfel de situatie nu vom face decat sa grabim intrarea lor in insolventa.", a declarat Emil-Razavn Pirjol, la Antena 3.Oficialul sustine ca in prezent agentiile de turism isi pot trimite oamenii in somaj "cu greutate", pentru ca sunt ocupati cu gestiunea reclamatiilor si a doleantelor de rambursare, iar in prezent se analizeaza posibilitatea ca agentiile sa poata emite un certificat, pe o durata de 18-24 de luni, pentru reprogramarea vacantelor."Intr-o prima faza, ne-am gandit sa apelam la ratiune si la calm prin eventuala suspendare a acestei Ordonante, care sa dea un respiro agentiilor. Astazi agentiile cu greutate nu isi pot trimite oamenii in somaj pentru ca sunt ocupati peste 100% cu gestiunea reclamatiilor, a doleantelor de rambursare, a voucherelor si asa mai departe.Ideea este ca o agentie sa poata emite un certificat, haideti sa il numim un certificat, pe o durata de 18-24 de luni, timp in care clientul sa poata sa isi reprogrameze aceasta vacanta", a adaugat secretarul de stat in Ministerul Economiei.Pentru a evita riscul ca multe agentii sa dispara din cauza faptului ca nu vor avea resursele financiare necesare rambursarii sumelor platite de turisti pentru vacante, Pirjol a subliniat ca se doreste ca in cel mai scurt timp sa intre in functiune o aplicatie informatica de monitorizare a acestor sume platite in avans."Poate sa existe acest risc ca aceasta agentie sa dispara. De aceea, am spus ca incercam sa aflam cat de repede posibil, si la aceasta se referea ministrul Virgil Popescu ), ca aplicatie.Acesti oameni au investit in deschiderea sezonului estival, banii nu mai sunt la operatori. Este foarte greu astazi sa ne gandim ca vor reusi sa ramburseze. Si atunci ne-am spus: haideti sa incercam intr-un timp cat mai scurt, ma refer la zile, sa putem estima totalitatea sumei care astazi este platita in avans, atat de clienti cat si de agentii, catre alte state, de exemplu. Sa avem o imagine clara a sumei si de acolo sa incepem sa lucram pe o eventuala cerere de rambursare", a explicat Pirjol.Seful Directiei Generale Turism din Ministerul Economiei considera ca saptamana viitoare ar putea exista aceasta evaluare a sumelor, dupa care se va incepe recuperarea lor din tarile unde au fost platite aceste avansuri.", a adaugat Pirjol.Nu in ultimul rand, oficialul de la Economie a mentionat ca se lucreaza de cateva saptamani si la anumite masuri fiscale pentru sector, respectiv reduceri de impozite si taxe, pe care Guvernul intentioneaza sa le ia in urmatoarea perioada.", a mai spus Emil-Razvan Pirjol.