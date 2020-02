USR a lansat Open Budget Bucuresti, o platforma care prezinta cum sunt cheltuiti banii publici

Ziare.

"Practic, daca suntem transparenti, putem ajunge sa punem politicienilor si intrebarile care conteaza, putem ajunge sa depistam anumite anomalii, anumite greseli. (...) Bucurestiul a cheltuit in 2019 un total de 3,3 miliarde de euro. Este vorba despre Primaria Capitalei si cele sase primarii de sector.Vorbim de o suma absolut fenomenala care s-a dus pe o gramada de servicii. Intrebarea e daca intr-adevar s-au cheltuit chibzuit banii aceia, daca statul a cautat intr-adevar sa aiba cel mai bun raport calitate-pret", a declarat presedintele USR Bucuresti, deputatul Claudiu Nasui, in cadrul evenimentului de lansare.El a aratat ca in cadrul platformei pot fi urmarite sumele cheltuite de catre fiecare primarie, dar si de institutiile aflate in subordine, pe parcursul ultimilor trei ani."Vedem ca Primaria Capitalei a dat totusi destul de multi bani pe reclama si publicitate. Daca in 2016 a dat 35.000 de lei, acum da 17.800.000. O crestere foarte mare a bugetului pe reclama si publicitate. Oare de ce? In 2016 abia fusesera alegeri, probabil. In 2019 ne apropiem, in schimb, de an electoral. (...)Alt mod in care putem sa ne uitam la cheltuielile Primariei Bucuresti e dupa destinatia fondurilor si vedem ca cea mai mare cheltuiala este in domeniul cheltuielilor social-culturale. Nu ar trebui sa ne mire, pentru ca sunt incluse aici si sanatatea, si invatamantul", a precizat deputatul.Nasui a mentionat ca platforma include si un grafic care ilustreaza evolutia cheltuielilor lunare si a remarcat ca, in mod obisnuit, valorile sunt constante pana in luna noiembrie, dupa care urmeaza o crestere brusca.Open Budget Bucuresti permite contactarea filialei USR in vederea obtinerii de informatii suplimentare in ce priveste modul in care a fost cheltuita o anumita suma. Totodata, Nasui a anuntat ca acest proiect urmeaza sa fie implementat si in alte localitati din tara.Europarlamentara Clotilde Armand, candidata USR la Primaria Sectorului 1, a anuntat ca isi doreste extinderea acestui proiect, astfel incat utilizatorii sa poata sa vada achizitiile concrete pe care le-a realizat o primarie, precum si pretul si furnizorul."Statul are impresia ca are public bugetul. El e public, poate fi vazut. Dar e o diferenta intre fond si forma. Formal, undeva, e publicat. Dar fara un exercitiu pedagogic, fara sa il explici, fara sa faci o analiza pe intelesul tuturor, pur si simplu nu serveste la nimic. (...)Acum o saptamana am facut un exercitiu personal de transparenta, am publicat veniturile mele de europarlamentar si cum cheltuiesc banii care sunt alocati pentru biroul de europarlamentar. Trebuie la toate nivelurile sa promovam transparenta. Este o valoare adaugata. Cetatenii se vor simti implicati, vor sti ce s-a intamplat", a precizat ea.