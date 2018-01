Versiuni foarte diferite pe indicatorii economici 2018: Prognoza oficiala si cifrele de lucru ale bancilor

Ziare.

Diferenta majora dintre cele doua perspective este ca, in timp ce bancile finanteaza atat economia cat si deficitul bugetar, CNP furnizeaza argumentele pe care Guvernul a construit bugetul statului si pe care finantatorii economiei le pun sub semnul intrebarii.Comisia Nationala de Prognoza estimeaza pentru 2018 o crestere economica de 5,5%.Produsul Intern Brut (PIB) urmeaza sa ajunga la 907,9 miliarde lei, iar PIB/locuitor la 46.617 lei.Inflatia medie anuala va fi de 3,1%, dupa o valoare estimata la 2,6% pentru 2017.Cursul mediu ar urma sa scada pana la 4,55 lei/euro (fata de 4,56 lei/euro estimat pentru 2017), potrivit prognozei optimiste a CNP.Rata somajului s-ar putea situa la 3,9% in 2018, conform prognozei oficiale a statului.