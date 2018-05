Bloomberg: Romania, una dintre cele mai sarace tari din UE, se gandeste la adoptarea euro

Pregatirile Bulgariei sunt mai avansate

Trecerea la moneda unica europeana ar putea ajuta statele din Balcani sa ramana aproape de nucleul UE, in conditiile intrebarilor care apar legate de distributia viitoare a fondurilor pentru dezvoltare, relateaza Bloomberg."Dupa Brexit, ramanerea in afara zonei euro te-ar putea face un outsider. Daca privesti bugetul UE, observi ca se acorda o atentie mult mai mare zonei euro. Comisia Europeana vrea sa acorde aceasta facilitate de convergenta pentru aderarea la zona euro, asa ca tarile trebuie sa profite de acest lucru", a declarat Juraj Kotian, economist la Erste Bank in Viena.Planurile celor trei tari contrasteaza cu statele mai bogate din estul Europei. In timp ce Slovenia, Slovacia si tarile baltice, respectiv Estonia, Letonia si Lituania, folosesc euro, Polonia, Cehia si Ungaria nu au planuri ferme sa le urmeze exemplul.Experienta Greciei, a ceea ce s-ar putea intampla cand se renunta la politica monetara independenta, nu a fost de ajutor. Dar tarile membre mai putin bogate ar putea avea nevoie de fondurile de dezvoltare ani de zile pentru a reduce decalajul in domeniul bunastarii.Cea mai saraca tara din UE, care detine in prezent presedinta Uniunii, are cursul levei corelat cu euro si vrea sa intre in aceasta vara in mecanismul european de schimb, precursorul trecerii la moneda unica.Croatia intentioneaza sa treca la moneda unica in urmatorii 5-7 ani, in timp ce Romania, cu cea mai numeroasa populatie dintre cele trei tari, de aproximativ 20 de milioane de locuitori, nu a stabilit inca o noua data.Romania vrea sa ajunga la un nivel de 70% din media PIB-ului pe cap de locuitor din zona euro pana in 2020, fata de aproximativ 60% in prezent, potrivit celui mai recent program de convergenta aprobat joia trecuta."Stabilirea unei date concrete de adoptare a euro necesita mai intai o analiza profunda, in special a convergentei reale, structurale si institutionale", potrivit Guvernului.Cum vor fi primite aceste intentii este neclar. In timp ce Bulgaria indeplineste criteriile, iar liderii germani si francezi o sustin, Banca Centrala Europeana este mai putin interesata, in urma unor scandaluri financiare din estul Europei. Croatia si Romania indeplinesc criteriile in mai mica masura.Un summit referitor la viitorul Uniunii Europene dupa Brexit, programat sa aiba loc primavara viitoare la Bucuresti, ar putea aduce mai multe clarificari legate de perspectivele de adoptare a euro.