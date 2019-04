Economia zonei euro a inregistrat o crestere peste asteptari in primul trimestru

Ziare.

Potrivit unei estimari preliminare,, dupa un avans de 0,2% in ultimul trimestru al anului trecut. Cifra anuntata de Eurostat este superioara estimarilor analistilor intervievati de Factset, care mizau pe un avans de 0,3%, si sugereaza ca, transmite AFP.O alta veste buna venita de la Eurostat este faptul ca, de la un nivel de 7,8% in luna februarie, acesta fiind cel mai scazut nivel inregistrat dupa luna septembrie 2008. Cifra anuntata de Eurostat este superioara estimarilor analistilor intervievati de furnizorul de servicii financiare Factset, care mizau pe o rata a somajului de 7,8%.In ceea ce priveste, Eurostat informeaza ca rata somajului a scazut pana la 6,4% in luna martie 2019, de la un nivel de 6,5% inregistrat in luna februarie 2019.In randul statelor membre,in luna ianuarie 2019 se inregistrau in Cehia (1,9%), Germania (3,2%), Olanda (3,3%), Polonia (3,4%), Malta (3,5%) si Romania (3,8%).La polul opus,au fost observate in Grecia (18,5% in luna ianuarie 2019), Spania (14%) si Italia (10,2%).Eurostat subliniaza ca, in comparatie cu situatia din urma cu un an, rata somajului a scazut in toate statele membre, exceptand Danemarca si Suedia.Rata somajului in zona euro este in continua scadere, dupa ce in lunile aprilie, mai si iunie 2013 a atins un nivel record de 12,1%, iar in prezent se apropie de rata medie de dinaintea crizei financiare din 2007-2008.