Guvernul face comisie pentru aderarea la zona euro: Dancila e presedinte si Isarescu doar vice

Dancila a subliniat ca, desi s-a vorbit despre trecerea la moneda euro, Romania nu a avut niciodata o perioada stabilita pentru acest moment."Consider ca adoptarea monedei euro este cel mai important proiect dupa aderarea la Uniunea Europeana (UE). In consecinta, printr-o OUG, vom infiinta. Aceasta comisie va avea rolul de a pregati calendarul de intrare a Romaniei in mecanismul unic de aderare la zona euro, precum si actiunile necesare pentru pregatirea economica, dar si a societatii romanesti pentru acest pas important", a spus Dancila.Premierul a adaugat ca, pentru a se asigura o larga reprezentativitate, comisia va reuni reprezentanti ai administratiei guvernamentale, ai administratiei publice locale, ai mediului academic, Presedintiei, organizatiilor non-guvernamentale si confederatiilor patronale si sindicale."Va fi o larga reprezentare, astfel incat sa putem sa avem o dezbatere corecta, care sa ne permita luarea celor mai bune decizii. Aceasta comisie va fi condusa de doi co-presedinti, primul-ministru si presedintele Academiei Romane, si doi vicepresedinti, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si vicepremierul pe probleme economice", a mai spus Dancila.De altfel, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a anuntat la inceputul acestei saptamani ca se va infiinta prin hotarare de guvern Comisia Nationala pentru Aprobarea Planului de Fundamentare si Aderare la Moneda Euro pana in 2024 "Vor fi invitati sa faca parte reprezentanti din Academia Romana, Presedintie, Guvern, parti interesate din societatea civila, alte institutii, structurile asociative ale autoritatilor locale, in asa fel incat pana la 15 noiembrie, cel mai tarziu, calendarul de implementare si planul de actiune si de masuri sa fie aprobat, astfel incat incepand cu 1 ianuarie 2019 sa se implementeze aceste masuri", a declarat Dragnea.