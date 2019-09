Increderea in economia zonei euro este la cel mai scazut nivel din ultimii aproape cinci ani

Ziare.

Potrivit datelor publicate vineri de Comisia Europeana, indicele sentimentului economic (ESI) a scazut in septembrie la 101,7 puncte, de la 103,1 puncte in luna precedenta. Este cel mai scazut nivel din februarie 2015.Cifra comunicata de Executivul comunitar este mai mica decat estimarile analistilor intervievati de Reuters, care se asteptau la un usor declin, pana la 103 puncte.Scaderea increderii in economia zonei euro a rezultat in urma unei "substantiale deteriorari" a increderii in industrie, deoarece fabricile profilate pe export au avut de suferit din cauza escaladarii tensiunilor comerciale globale, a precizat Comisia Europeana.Increderea in industrie a scazut luna aceasta la minus 8,8 puncte, de la minus 5,8 puncte in august, ajungand la cel mai redus nivel din iulie 2013. Declinul a fost provocat de scaderea semnificativa a increderii in industria germana, unde indicatorul a ajuns la minus 15,6 puncte, de la minus 11,2 puncte in august, cel mai scazut din octombrie 2012.Intr-o nota pozitiva, increderea in sectorul serviciilor, responsabil pentru doua treimi din PIB-ul zonei euro, a urcat pana la 9,5 puncte in septembrie, de la 9,2 puncte luna precedenta, aproape de estimarile analistilor.Aceste evolutii ar putea dispersa partial temerile privind scaderea activitatii economice, apreciaza analistii.Separat, Comisia Europeana a publicat indicatorul privind climatul de afaceri, care ajuta la identificarea stadiului ciclului de afaceri. Indicele a scazut la 0,22 puncte in septembrie, de la 0,34 puncte in luna precedenta, in timp ce analistii intervievati de Reuters nu se asteptau la nicio modificare.