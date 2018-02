Premierul desemnat al Bavariei nu vrea Romania in zona euro

Ziare.

"Nu vrem o alta dezbatere si noi jonglerii.", a declarat Markus Soder, membru al Uniunii Crestin-Sociale (CSU), filiala bavareza a Uniunii Crestin-Democrate (CDU), partidul cancelarului Angela Merkel.Soeder a fost aplaudat de cei 4.000 de participanti la adunarea politica prilejuita de "Miercurea Cenusii", prima zi de miercuri din postul Pastelui. Oficialul a amintit ca CSU a avertizat in urma cu cativa ani despre pericolele aderarii Greciei la zona euro."Ne opunem eurobondurilor si infiintarii postului de ministru european al Finantelor", a mai subliniat Markus Soder, unul dintre cei mai influenti lideri politici din Germania.In discursul despre viitorul Uniunii Europene din luna septembrie a anului trecut, Jean-Claude Juncker a cerut statelor din zona non-euro sa adopte moneda unica, pentru ca astfel Uniunea va fi mai puternica, mai ales ca in 2019 Regatul Unit va parasi UE.La scurt timp dupa terminarea discursului, europarlamentarul german Markus Ferber l-a intrebat direct pe Juncker: "Vreti o alta criza in zona euro?"La sfarsitul lunii august 2018, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca Romania ar putea adera la zona euro in anul 2022. Ministrul a fost insa contrazis de presedintele PSD, Liviu Dragnea, care a precizat ca nu exista niciun demers oficial pentru adoptarea la euro in 2022