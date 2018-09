Dragnea a anuntat ca seful SRI va fi audiat "cu celeritate" in Comisie: Cand ar putea fi chemat Hellvig in fata parlamentarilor

Ziare.

Anuntul a fost facut, duminica seara, de catre Claudiu Manda, intr-o interventie telefonica la Antena 3.Acesta conduce Comisia de Control a SRI din Parlament.Reamintim ca seful PSD, Liviu Dragnea, a cerut o analiza "cu celeritate" a activitatii lui Hellvig la sefia SRI "Astazi, in grup, s-a discutat si s-a cerut foarte ferm domnului Claudiu Manda sa analizeze cu celeritate, la Comisie, activitatea domnului director Hellvig in legatura cu ultimul protocol de care Comisia n-a fost informata", a spus liderul social-democratilor, dupa sedinta CExN a Partidului Social Democrat si reuniunea grupurilor parlamentare ale PSD , care au avut loc sambata la Neptun."Am discutat astazi ca schimbarea legislatiei privind securitatea nationala sa purceada rapid si acolo se va discuta si despre posibilitatea infiintarii acelei agentii. Eu nu am o idee proasta despre infiintarea Agentiei nationale de interceptare, adica o institutie (...) Eu vreau sa inceapa aceste dezbateri si vreau sa inchidem, pentru ca noi discutam de niste structuri care au iesit din matca (...) Trebuie sa se modernizeze serviciile, trebuie sa se modernizeze legile ca sunt foarte vechi si, daca se va considera ca e nevoie de acea agentie (de interceptari n.red.), (...) daca e oportuna, o sa o sustinem", a adaugat Dragnea. CSM a trimis miercuri o solicitare catre SRI prin care cere protocolul pe care Serviciul il are incheiat cu Inspectia Judiciara , dupa ce institutia din urma a refuzat sa-l trimita."Avand in vedere interesul public manifestat in legatura cu protocoalele incheiate de institutii din cadrul autoritatii judecatoresti cu SRI, CSM , in calitatea sa de garant al independentei justitiei, a solicitat tuturor institutiilor judiciare sa ii remita spre consultare, pana la finalizarea procedurilor de declasificare, toate protocoalele in cauza.Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul General au inaintat de indata protocoalele solicitate, chiar daca la acel moment nu erau inca declasificare.Inspectia Judiciara, desi a confirmat incheierea unui astfel de protocol, este singura institutie care a refuzat in mod nejustificat sa il comunice Consiliului, cu toate ca documentul i-a fost solicitat in doua randuri, la datele de 27.03.2018 si 12.04.2018", se arata in documentul trimis de CSM catre SRI, obtinut de Ziare.com.Astfel, Consiliul cere SRI sa trimita imediat documentul, sa precizeze care e stadiul procedurii de desecretizare si sa urgenteze procedura.