Hellvig ii da replica lui Dragnea: SRI nu e implicat in jocuri de putere

Redam comunicatul SRI:Reactia vine la trei zile dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, condamnat joi, in prima instanta, la 3 ani si jumatate de inchisoare in dosarul "Bombonica", a anuntat ca nu demisioneaza nici din fruntea partidului si nici de la sefia Camerei Deputatilor, subliniind ca nu se sperie nici de presedintele Romaniei, nici de alte persoane cu functii in stat, trecandu-l pe lista si pe Eduard Hellvig, directorul SRI.El a dat asigurari ca motiunea de cenzura nu va trece si social-democratii vor "fi mult mai fermi si mai radicali cu tot ce trebuie sa facem"."Nu ma sperie nici Iohannis, nici Hellvig, nici Pahontu (directorul SPP - n.red), nici Kovesi, nici Oprea, nici Basescu, nici Ponta, nici altii. Obiectivele la care m-am angajat si pentru care mi-am asumat responsabilitatea raman aceleasi si le vom duce la capat!", a declarat Liviu Dragnea.