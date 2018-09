Seful SRI, chemat azi in Parlament sa dea explicatii despre protocoalele secrete si protestul din 10 august

Protocolul secret dezvaluit de Valcov

Ziare.

com

"Am avut o discutie cu colegii din Comisia de Control a activitatii SRI si am decis sa il invitam la sedinta comisiei noastre pentru ziua de joi, la ora 11:00, pe directorul SRI, impreuna cu colegii domniei sale.Avem o serie de subiecte pe care dorim sa le lamurim, sunt subiecte legate dede-a lungul timpului, inclusiv ultimul protocol, o sa vorbim de, o sa vorbim despre, despre evenimentele din, sa vedem daca sunt si alte lucruri pe care SRI doreste sa le aduca in atentia noastra.Eventual o sa avem si o discutie despre, pentru ca la discutiile despre raportul pe 2015 am dorit lamuriri de la Curtea de Conturi si de la alte institutii ale statului., iar concluziile vor fi prezentate dupa sedinta", a declarat Claudiu Manda, inaintea inceperii sedintei plenului Senatului de marti.Pe 24 august, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut, in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor, o ancheta a Comisiei de Supraveghere a SRI, pentru "eventualele fapte ilegale savarsite de SRI", dupa ce consilierul premierului, Darius Valcov, a facut public un protocol secret al SRI. "Ca presedinte al Camerei Deputatilor cer Comisiei de Supraveghere a SRI sa demareze de urgenta o ancheta care sa cerceteze eventualele fapte ilegale savirsite de SRI si sa scoata la lumina toate amanuntele acestei povesti.Cred ca, la randul ei, Inspectia Judiciara trebuie sa se autosesizeze in legatura cu aceste protocoale si sa porneasca o ancheta la Parchetul General. E inacceptabil ca o tara intreaga sa fie mintita in acest fel iresponsabil si lipsit de rusine. (...) Am fost asigurati ca protocoalele de cooperare ilegala intre institutiile din Justitie si Serviciul Roman de Informatii au incetat sa existe.Ele ar fi trebuit sa nu mai existe, fiindca legea cere acest lucru, fiindca CCR a gasit neconstitutional amestecul ofiterilor din servicii in cercetarea penala. Si SRI, si Parchetul General au afirmat raspicat, prin sefii lor sau prin comunicate oficiale, ca nu mai exista protocoale", a scris presedintele PSD, Liviu Dragnea, pe Facebook.Liderul PSD spune ca au mai existat si alte documente semnate intre Eduard Hellvig si Augustin Lazar."Aseara (pe 23 august - n.red.), insa, am vazut cu totii ca nu e asa. Alte protocoale au fost semnate intre SRI si Parchetul General. Presa a dezvaluit documentele, iar SRI, incoltit de evidenta lor, le-a recunoscut.Avem de-a face cu doua documente, ambele datate decembrie 2016, la noua luni dupa ce CCR stabilise neconstitutionalitatea lor. Ambele semnate de Eduard Hellvig si Augustin Lazar", a adaugat Dragnea.