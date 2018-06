Seful SRI s-a dus in Serbia

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa transmis de presedintia de la Belgrad, in discutiile cu seful SRI presedintele Aleksandar Vucic a salutat cooperarea serviciilor de securitate din Serbia si Romania, reflectata in schimbul de informatii si in lupta comuna impotriva terorismului, a crimei organizate si a altor riscuri actuale de securitate.De asemenea, presedintele sarb a mentionat ca este nevoie de aprofundarea cooperarii prin schimbul de experienta in lupta impotriva criminalitatii informatice si a altor abuzuri in domeniul tehnologiei informatiei.Presedintele Serbiei a subliniat, de asemenea, contributia serviciilor de securitate din Serbia si Romania la mentinerea pacii si stabilitatii in regiune.Presedintele Vucic a subliniat contributia serviciilor de securitate ale Serbiei si Romaniei la mentinerea pacii si stabilitatii in regiune.