Dat in urmarire nationala, Elan Schwartzenberg este citat intr-o saptamana la Curtea de Apel Bucuresti

Ziare.

com

Magistratii Tribunalului Bucuresti decisesera, saptamana trecuta, sa revoce mandatul de arestare preventiva dispus pe numele lui Elan Schwartzenberg, insa procurorii DNA au contestat decizia.Judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au decis insa, joi, constituirea unui complet de divergenta in acest caz si au acordat un nou termen pe 2 august, atunci cand l-au citat si pe omul de afaceri sa se prezinte.Elan Schwartzenberg a fost dat in urmarire nationala de Politia Romana, in anul 2016, poza acestuia aparand pe site-ul Politiei la persoane urmarite, fiind parte din procedura, dupa ce Tribunalul Bucuresti a emis un mandat de arestare in lipsa pe numele lui.Procurorii anticoruptie au cerut arestarea lui Elan Schwartzenberg pe 30 mai 2016, fiind acuzat de complicitate la dare de mita, in solicitare DNA motivand ca omul de afaceri "s-a ascuns, in scopul de a se sustrage de la urmarirea penala".Acest dosar este disjuns din cel al fostului primar al Constantei, Radu Mazare."In cursul anului 2011, inculpatul Schwartzenberg Emilian l-a ajutat pe Morgenstern Avraham, administrator unic al unei firme, sa ii dea lui Mazare Radu Stefan, primarul municipiului Constanta de la acea vreme, suma totala de 175.000 de euro pentru ca acesta din urma sa faca demersuri atat in cadrul atributiilor de serviciu cat si in afara (contrare) lor, astfel incat sa faciliteze castigarea, de catre firma respectiva, in conditii avantajoase, a unei licitatii avand ca obiect contractul de construire a Campusului social Henri Coanda in valoare de 40.964.030 lei fara TVA (circa 10 milioane de euro) ", precizeaza DNA in comunicatul de presa de la acea vreme.Insa, la finele lunii iunie, Radu Mazare si Avraham Morgenstern au fost achitati de catre instanta suprema, decizia nefiind definitiva.