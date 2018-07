De ce DNA insista pentru mentinerea mandatului de arestare in lipsa in cazul Elan Schwartzenberg

Legaturile cu Radu Mazare

Cum a fost motivata revocarea

DNA: Sunt probe care dovedesc vinovatia

Procurorii citeaza CEDO

Riscul de a se sustrage de la judecata

Milionarul israelian Elan Schwartzenberg este citat sa se prezinte pe 2 august 2018 la Curtea de Apel Bucuresti, unde se va judeca procesul in care solicita revocarea mandatului de arestare emis in lipsa. Acuzatiile in acest caz: complicitate la dare de mita.Decizia in cazul sau urmeaza sa fie luata de un complet de divergenta, dupa ce cei doi judecatori care trebuiau sa solutioneze cazul nu au ajuns la un consens, unul voia revocarea mandatului, altul voia mentinerea acestuia. Un al treilea judecator va inclina balanta.Magistratii Tribunalului Bucuresti decisesera, in urma cu doua saptamani, sa revoce mandatul de arestare preventiva dispus pe numele lui Schwartzenberg , insa procurorii DNA au contestat decizia.Afaceristul a fost dat in urmarire nationala, in anul 2016, poza acestuia aparand pe site-ul Politiei la persoane urmarite.Acest dosar este disjuns din cel al fostului primar al Constantei, Radu Mazare. De altfel, revocarea mandatului lui Elan Schwartzenberg tine de solutionarea dosarului fostului edil. Inalta Curte a decis, in prima faza a procesului, achitarea lui Radu Mazare, acuzat ca ar fi luat mita 175.000 de euro de la afaceristul israelian Avraham Morgenstern, acuzat de dare de mita. DNA a declarat apel in cazul de la Inalta Curte.Toti cei trei inculpati din acest dosar sunt fugiti, in acest moment, din tara. Mazare este in Madagascar, Schwartzenberg a fost vazut in Israel, iar Morgenstern este arestat in Argentina, dupa ce a fost condamnat definitiv la 8 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, iar instantele din Romania au emis un mandat international de arestare.Totusi, judecatorul de la Tribunalul Bucuresti a sustinut ca achitarea lui Radu Mazare de la Inalta Curte ar schimba situatia si in cazul lui Elan Schwartzenberg. "", a motivat tribunalul."In conditiile in care in prezentul dosar nu a fost parcursa inca procedura de camera preliminara si nu a fost administrata nici o alta proba, este evident pentru un observator rezonabil ca nu s-ar putea ajunge la o concluzie diferita decat cea stabilita prin sentinta de achitare pronuntata de catre Inalta Curte.", a mai explicat Tribunalul Bucuresti.Judecatorii au mai decis si retragerea cererii de dare in urmarire internationala si a mandatului european de arestare.DNA sustine ca din probele care sunt in instanta ar rezulta vinovatia lui Elan Schwartzenberg, care ar fi intermediat mita dintre Morgenstern si Mazare. In continuare, rezulta suspiciunea rezonabila ca milionarul ar fi savarsit infractiunea.De asemenea, Schwartzenberg s-ar fi ascuns, in scopul de a se sustrage de la urmarirea penala. In plus, pana acum, mandatul sau de arestare a fost contestat de mai multe ori, dar instantele i-au respins cererile ca neintemeiate. Datele sunt din dosarul de la Curtea de Apel Bucuresti.Necesitatea emiterii unui mandat de arestare in cazul in care acuzatul se sustrage de la procedurile efectuate impotriva sa este recunoscuta atat de legislatia romana, cat si de CEDO.", arata DNA.In acest sens, CEDO are o practica constanta, existand astfel de hotarari inca din anul 1969. Este cazul Stogmuller vs. Austria din 10 noiembrie 1969.DNA critica incheierea tribunalului, relativ la achitarea lui Radu Mazare, prin faptul ca temeiurile care au determinat emiterea mandatului in cazul lui Schwartzenberg subzista in continuare, ceea ce impune mentinerea acesteia.In legatura cu solutia de achitare dispusa de Inalta Curte, procurorii DNA arata ca, potrivit minutei sentintei, temeiul de achitare este cel prevazut de art. 16 lit. b teza I din Codul de Procedura Penala, "", iar acesta ar fi un aspect care arata ca judecatorii instantei supreme au constatat existenta faptelor din punct de vedere obiectiv, nu au apreciat ca aceste fapte intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor pentru care s-a dispus trimiterea in judecata."Mai multe concluzii nu pot fi trase in legatura cu aceasta hotarare, intrucat pana la acest moment solutia nu a fost motivata", arata DNA."Desi achitarea autorilor infractiunii in dosarul aflat la Inalta Curte de Casatie si Justitie poate naste o prezumtie relativa ca acestia sunt nevinovati, prezumtie care in mod evident ar opera si in cazul inculpatului Emilian Schwartzenberg, apreciem ca la acest moment,", motiveaza DNA.Procurorii atrag atentia asupra modalitatii in care Schwartzenberg si-a asigurat apararea prin angajarea unui aparator ales si a parasit tara, fara a se prezenta in fata organelor judiciare."Consideram ca aceasta este dovada unei rele credinte cand vine vorba de respectarea obligatiilor inculpatului de a se prezenta", arata DNA.Procurorii mai arata ca, prin decizia de a se mentine masura arestarii preventive, cel putin pana la momentul la care este depistat, nu s-ar face altceva decat